à la Ligue algérienne de football (LFP), on est bien décidé à ne point observer d'année blanche, mais plutôt de poursuivre les compétitions, suspendues depuis le mois de mars à cause du coronavirus. Et effet, la LFP vient de publier sur son site Internet un communiqué, indiquant qu'elle a eu une réunion, lundi soir, avec les médecins des clubs de Ligue 1, pour débattre des dispositions à prendre pour une éventuelle reprise du championnat après la levée du confinement et la décision des pouvoirs publics d'autoriser la pratique du sport. La Ligue algérienne précise que cette réunion par vidéoconférence avec les médecins des clubs de la Ligue 1 a été «présidée par le secrétaire général de la LFP, Mourad Boussafer, en présence d'une douzaine de médecins, parmi lesquels le médecin de la LFP et le médecin en chef de la Fédération algérienne de football (FAF), Djamel Eddine Damardji». «Après un large débat, indique la même source, les participants ont convenu d'élaborer un document sur lequel seront consignées les différentes propositions en vue de prendre en charge le dispositif organisationnel sur le plan médical. Il s'agit sûrement des conditions médicales et des protocoles à suivre après le déconfinement, afin de préserver tous les acteurs du football et d'éviter la propagation de cette pandémie du coronavirus, lors de la reprise du championnat. D'ailleurs, le médecin en chef de la FAF a informé ses confrères de se conformer strictement aux recommandations de la cellule nationale de veille, installée au ministère de la Santé. «Dans le cas précis de cette pandémie, il est impératif de respecter toutes les instructions et les mesures émanant de cette structure», a insisté le docteur Djamel Eddine Damardji. Et pour bien mener leurs missions après la levée du confinement et la reprise des compétitions, «il a été demandé aux médecins d'avancer des propositions relevant spécifiquement de l'aspect sportif, de les transmettre par email au niveau de la LFP». «Ces idées, feront l'objet d'une large communication à tous les staffs médicaux des clubs», explique la Ligue avant de signaler «qu'aucune décision de reprise des compétitions n'a été prise». En effet, le 14 mai dernier, les pouvoirs publics ont prolongé le confinement jusqu'à la fin du mois en cours, soit, une semaine après l'Aïd el-Fitr. Et là, d'aucuns préconisent une possible levée progressive du confinement pour la reprise des entraînements d'abord puis des compétitions. Dans les deux cas, il y a bien des directives et des protocoles sanitaires à suivre pour chaque acteur, afin d'éviter la propagation du coronavirus. Enfin, il faut dire que c'est une très bonne initiative que de consulter les médecins des clubs pour préparer une très bonne stratégie, afin d'assurer de la meilleure façon qui soit la reprise des compétitions avec toutes les précautions sanitaires qu'exige ce mortel coronavirus.