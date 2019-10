La direction de l’USM Alger avait adressé un courriel en direction de la Ligue de football professionnel pour reporter le derby face au MCA, prévu samedi prochain, à une date ultérieure. Les Rouge et Noir estiment que cela est dans leur droit, comme le stipulent les règlements généraux du championnat professionnel, où il est clairement mentionné que les matchs des Ligues 1 et 2 sont interdits de programmation dans les dates FIFA.

« La direction de l’USM Alger a saisi la Ligue de football professionnel, dimanche, pour lui signifier, l’impossibilité, de disputer le derby algérois le 12 octobre, déplorant l’absence de six joueurs internationaux, retenus actuellement dans différentes sélections nationales », avait indiqué la direction des Rouge et Noir dans un communiqué diffusé sur son site officiel.

Les joueurs en question sont les internationaux algériens Sifour, Hamra, Khemaïssia, Benhamouda et Belarbi, retenus avec l’Equipe nationale militaire, ainsi que le Libyen Muaid Ellafi, appelé lui aussi en équipe nationale de son pays.

Aux dernières nouvelles, la LFP n’a pas donné une suite favorable à cette demande, puisque ce derby est maintenu en sa date initiale, soit samedi prochain, à partir de 17h45 au stade olympique. Une décision qui contrarie les Usmistes, lesquels se présenteront avec un effectif amoindri par des absences de taille. Le coach Billel Dziri se trouve à la croisée des chemins, surtout que son équipe traverse une période délicate, notamment après la cuisante défaite, samedi dernier, à Oran face au Mouloudia local (4-0). Un autre faux pas, de surcroît face au voisin et rival, ne sera pas le bienvenu et plongera, sans nul doute, l’équipe dans une crise d’où il sera très difficile d’en sortir. Une crise qui viendra s’ajouter à celle que vit le club sur le plan financier depuis plusieurs mois. Dziri aura du pain sur la planche pour remobiliser ses troupes et composer son

« Onze » de départ face à une équipe mouloudéenne qui a le vent en poupe, en témoigne sa place de leader, occupée en

ex æquo avec le CR Belouizdad, et deux matchs en retard pour chacun d’entre eux. L’USMA, quant à elle, avec trois matchs en retard, est positionnée au 13e rang avec 4 points.