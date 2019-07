L’Atletico Madrid a bel et bien mis ses menaces à exécution ! En colère après Antoine Griezmann (28 ans) et son nouveau club, le FC Barcelone, les Colchoneros tentent de faire suspendre la licence de l’attaquant pour l’empêcher de jouer sous ses nouvelles couleurs tant que le litige entre les deux formations ne sera pas réglé ! « L’Atletico nous a écrit pour demander si nous pouvions bloquer la licence de Griezmann au Barça, a annoncé mardi soir le président de la Liga, Javier Tebas, au micro d’Ondacero. Il est possible de le faire. Un mécanisme a été mis en place et ce sont les instances qui devront résoudre la situation. Je n’ai aucun élément de jugement. » Pour rappel, le club madrilène accuse le Barça et Griezmann de s’être mis d’accord bien avant le 1er juillet, date à laquelle la clause libératoire de l’international français est passée de 200 à 120 millions d’euros. Le vainqueur de la Ligue Europa 2018 réclame donc une indemnité supérieure aux 120 millions d’euros versés par les Blaugrana. Reste à savoir si cette procédure à l’encontre de Griezmann a réellement une chance d’aboutir.