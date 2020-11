Réunis, jeudi dernier, au siège de la Fédération algérienne de football, sise à Dély-Ibrahim (Alger), les mem-bres du Bureau fédéral de ladite instance ont finalement décidé de ne point changer le système de compétition de la Ligue 1 professionnelle pour la saison prochaine. Ce championnat se jouera avec un seul groupe de 20, soit 38 journées à disputer. En clair: le BF refuse catégoriquement de revoir la formule comme souhaité par certains clubs, arguant qu'«aucun pays au monde n'a changé son système de compétition à cause du Covid-19». C'est une décision qui a surpris plus d'un parmi ceux qui ont été optimistes pour un changement du système après la dernière déclaration du président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, il y a 9 jours. En effet, le vendredi 13 du mois en cours et dans une déclaration accordée aux médias, le président de la FAF s'était dit prêt à discuter d'un éventuel changement du système de compétition avec les présidents des clubs de la Ligue 1. «Si la majorité des clubs souhaite revoir le système de compétition, en adoptant un championnat à deux groupes, je suis prêt à en discuter. Je ne suis pas contre l'idée, mais nous allons aborder le sujet et voir les avantages et inconvénients de cette formule. Je tiens à préciser qu'aucune décision n'a encore été prise. Jusqu'à preuve du contraire, un championnat à 38 journées est toujours de mise», avait-il déclaré. Au final, c'est une minorité qui a demandé, officiellement, ce changement. De son côté, et à la veille de la réunion du BF, soit mercredi dernier, le président de la Ligue de football professionnel (LFP), Abdelkrim Medouar, s'est dit «surpris» par le changement de position de certains clubs qui ont demandé à revoir le système de compétition de la Ligue 1, adopté initialement à 38 journées. «En août dernier, les clubs ont opté à l'unanimité pour un championnat à 20 clubs et 38 journées. Je ne comprends pas aujourd'hui le revirement de certaines formations qui veulent un autre changement, prétextant la situation sanitaire liée au Covid-19. Aucun pays au monde n'a changé son système de compétition en raison de la pandémie.

Nous devons nous adapter à la situation», avait-il alors déclaré à l'APS. Au final, il n' y aurait pas de changement du système de compétition et c'est ainsi que le BF a également maintenu la date du début de la compétition, fixée au 28 novembre, précédé ce samedi par le déroulement de la supercoupe d'Algérie entre le CR Belouizdad et l'USM Alger, au stade Olympique du 5-Juillet à huis clos à partir de 20h30. Il est utile de rappeler que l'instance fédérale avait avancé aux clubs professionnels trois propositions dans le cadre du changement du système de compétition: une formule classique à 38 journées, un championnat avec une phase aller de 19 journées sans retour et un championnat avec un aller simple de 19 journées suivi de play-offs (les 10 premiers, Ndlr) et de play-downs. Réunis le 26 août dernier au Centre technique national de Sidi Moussa, les présidents des clubs de Ligue 1 professionnelle et leurs directeurs sportifs ont opté à l'unanimité pour un championnat à 20 clubs et 38 journées en tout, en aller-retour. Ce changement est intervenu à la suite du léger remaniement du système de compétition pyramidal décidé par la FAF, après la suspension définitive de la saison 2019-2020 en raison de la pandémie de Covid-19. Par ailleurs, des clubs tels que l'USM Alger, le CA Bordj Bou Arréridj, ou encore la JS Saoura, ont proposé aux instances nationales une nouvelle formule avec deux groupes de 10 équipes chacun (Centre-Est, Centre-Ouest), suivis de play-offs et play-downs, au lieu d'un championnat classique à 38 journées.