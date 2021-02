Le président de la ligue d’athlétisme d’Oran, Brahim Amour a estimé samedi que son instance n’est pas responsable de l’absence d’aucun représentant, lors de l’assemblée générale (AG) ordinaire de la Fédération algérienne de la discipline, ce qui lui a valu d’être interdite de vote, lors de l’AG élective qui sera refaite mardi. « Le motif évoqué pour nous priver de notre droit de voter lors de l’AG élective a trait à notre absence, lors de l’AG ordinaire de la FAA, alors qu’à l’époque, notre ligue n’avait pas encore élu son président », a souligné ce responsable dans une déclaration à l’APS. « La programmation de l’AG élective de notre ligue n’est pas du ressort de cette dernière. C’est la direction locale de la jeunesse et des sports qui s’en charge et cette dernière a programmé notre AG le

25 janvier, soit le lendemain de l’AG ordinaire de la FAA », a-t-il poursuivi. Brahim Amour, qui a été élu pour un nouveau mandat à la tête de la ligue d’Oran d’athlétisme, a fait savoir, en outre, avoir transmis un recours aux services concernés au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), « dans l’espoir de nous rétablir dans nos droits ». Il a rappelé, au passage, qu’il avait participé « le plus normalement du monde à l’AG élective de la FAA en début de ce mois », et dont les résultats ont été annulés par la commission de suivi du processus du renouvellement des instances sportives relevant du MJS. Pour rappel, le candidat perdant lors de l’AG élective de la FAA, Yacine Louil a formulé un recours auprès de la commission nationale de suivi du processus de renouvellement des instances sportives, qui a décidé en milieu de semaine d’invalider les résultats des premières élections remportées par Farid Boukaïs. L’AG élective a été reprogrammée pour mardi prochain.