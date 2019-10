La Ligue oranaise de rugby (LOR) a menacé samedi de s’autodissoudre en raison du bras de fer qui l’oppose toujours à la Fédération algérienne de la discipline (FAR). « Nous serons dans l’obligation de convoquer une AGEX dans les prochains jours pour annoncer la dissolution de notre ligue et déposer une plainte contre la fédération auprès des instances concernées », a indiqué Ahmed Saâd, le président de la LOR. Cette réaction fait suite à l’organisation à Oran la veille par la FAR de la première étape du tournoi national de rugby à VII dédié aux catégories U18 et seniors messieurs et ce, sans faire y participer la ligue locale.