L'Inter Milan, emmené par son implacable duo Romelu Lukaku-Lautaro Martinez (la «LuLa»), a surclassé Milan (3-0) dans le derby pour prendre quatre points d'avance en tête de la Serie A, où Naples, battu par l'Atalanta Bergame (2-4), perd du terrain. Romelu Lukaku, à l'origine du premier des deux buts de Martinez puis auteur de son 17e but pour prendre seul la tête du classement des buteurs, a gagné par K.-O. son duel avec Zlatan Ibrahimovic. Le Suédois a été le Rossonero le plus dangereux, mais est tombé sur un Samir Handanovic exceptionnel. Quelques semaines après leur «clash», tête contre tête, en quart de finale de la coupe d'Italie, «Ibra» et «Big Rom» se sont soigneusement évités sur la pelouse. Avec cette quatrième victoire de rang en championnat, l'Inter, malgré des incertitudes sur la solidité financière et les intentions de son propriétaire chinois, est sur orbite pour le scudetto. Avec un calendrier réduit aux 15 matchs restants de championnat, sans coupes d'Europe ni coupe d'Italie, elle fait figure de favorite pour le titre, onze ans après son 18e et dernier sacre national. Même si Antonio Conte se gardera bien d'enterrer la Juventus, 6e à 11 points et deux matchs en moins.

Le Milan AC, après sa magnifique première partie de saison, concède sa 4e défaite en 2021 - la deuxième consécutive après La Spezia (0-2) - au terme d'une semaine difficile.