Il y avait eu la défaite face au Napoli le 17 septembre en phase de poules de la Ligue des Champions ou encore celle contre Aston Villa avec l’équipe réserve le 17 décembre et c’était tout. Liverpool promenait son invincibilité en Premier League avec une tranquillité déconcertante. Et puis, en l’espace de deux semaines, la mécanique s’est enrayée. Cela a commencé par la défaite 1-0 sur la pelouse de l’Atletico de Madrid en huitième de finale aller. Pas si perturbant. Par contre, la défaite contre Watford (0-3) a surpris tout le monde, surtout au regard de l’équipe alignée par l’entraîneur Jürgen Klopp ce soir-là. Et voilà que les Reds ont encore perdu mardi soir à Chelsea en FA Cup (0-2), avec un onze de départ remanié (Mané titulaire avec Origi et Minamino en attaque). Trois défaites sur les quatre derniers matchs, voilà un rythme inattendu de la part des anciens presque invincibles. De là à s’inquiéter pour la suite ? Non selon Jürgen Klopp, qui s’est confié en conférence de presse. « Perdre 0-2 n’est pas bon, mais dans ce cas c’est relativement facile à expliquer. Nous avons fait deux grosses erreurs sur les buts encaissés. La performance de ce soir (mardi, NDLR) était complètement différente de celle contre Watford. Contre Watford, c’était vraiment mauvais. Ce soir, ça ne l’était pas. » L’entraîneur allemand a vu de bonnes choses face à Chelsea. « J’ai aimé la réaction, j’ai aimé la manière dont nous avons joué. Il y avait de bonnes choses. C’était un match super intense. Nous avons fait sept changements parce que nous savions que ce serait intense. Je ne suis pas inquiet par le moment que nous vivons. C’est le football. » Puis il est revenu sur la magnifique saison de son équipe, que les récents résultats négatifs viennent, dans un sens, rehausser encore un peu plus. « Nous n’avons jamais pensé que ce serait une saison facile, que ce serait une période facile ou simplement un match facile ce soir. Rien de tout cela. Cela a toujours été difficile, mais on s’en est bien sorti. Cela est allé dans notre sens pendant longtemps car nous défendions de manière exceptionnelle. D’habitude, les équipes adverses n’ont pas beaucoup d’occasions contre nous. Maintenant, nous devons admettre que lors des trois ou quatre derniers matchs, nous avons encaissé trop de buts », a-t-il lancé. Plutôt que de souligner que, lors des trois dernières défaites, les Reds n’ont inscrit aucun but, Klopp pointe du doigt les buts encaissés. Contre l’Atletico de Madrid la semaine prochaine en Ligue des Champions, encaisser un but à Anfield pourrait effectivement être fatal.



FC Barcelone

Koeman confirme avoir refusé l’offre

Ronald Koeman, le sélectionneur des Pays-Bas, est revenu sur l’intérêt du FC Barcelone à son égard. Interrogé par la Onda Cero, le technicien néerlandais a confirmé qu’il avait décliné la proposition du club de la Catalogne à la suite du limogeage d’Ernesto Valverde, finalement remplacé par Quique Setien. « Oui, Barcelone m’a appelé pour remplacer Valverde. J’ai dit non parce que je suis à la tête de la sélection nationale néerlandaise. » Le coach de 56 ans est encore sous contrat jusqu’en juin 2022 avec la Fédération néerlandaise de football.

Real Madrid

Hazard présent à l’Euro ?

Victime d’une fissure au péroné à Levante (0-1) en Liga fin février, l’ailier du Real Madrid Eden Hazard va être normalement opéré. Selon les premières estimations, une telle décision impliquait un forfait de l’international belge pour l’Euro 2020. Mais ce n’est visiblement pas l’avis du sélectionneur de la Belgique Roberto Martinez. « Eden à l’Euro ? Sans aucun doute oui. Il est impossible de faire des plans concernant sa rééducation car il faut voir à partir de l’opération. Les deux premières semaines seront importantes. Mais je connais Eden, je sais comment il travaille par rapport à ses blessures précédentes, donc je suis sûr qu’il sera avec nous. Nous allons le revoir avec le maillot du Real Madrid avant celui de la Belgique », a commenté l’Espagnol en marge du tirage au sort de la Ligue des Nations mardi.

Borussia Dortmund

Reus forfait pour Paris

Absent lors du match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain (2-1), le milieu offensif du Borussia Dortmund Marco Reus, blessé à la cuisse, avait l’espoir d’être présent pour la manche retour au Parc des Princes le 11 mars prochain. Mais l’international allemand ne sera pas en mesure de tenir sa place ! « Il ne sera pas du voyage à Paris. Il sera prêt dans quelques semaines, mais pour Paris, c’est trop tôt. Pour nous, c’est une mauvaise nouvelle. Marco Reus est notre capitaine et pour ça, il est notre joueur le plus important, assurément », a fait savoir le dirigeant du BvB Hans-Joachim Watzke pour la radio RMC.

Juventus

Higuain bientôt de retour en Liga ?

Alors que la Juventus Turin pourrait rajeunir son attaque l’été prochain et laisser filer Gonzalo Higuain, l’Argentin pourrait lui retourner en Liga. Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le club italien, Higuain est notamment dans le viseur de plusieurs clubs espagnols. Après avoir évolué au Real Madrid, l’attaquant argentin aurait été approché par l’Athletic Bilbao selon TyC Sports.

Milan AC

Donnarumma vers le Real

D’après la presse italienne, Gianluigi Donnarumma pourrait bien quitter le Milan AC lors du prochain mercato estival. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, le gardien italien se dirige bien vers un départ à l’issue de la saison 2019-20. Le Real Madrid est à l’affût et souhaite réellement récupérer le portier milanais cet été afin d’en faire le concurrent de Thibaut Courtois. Une chose est sûre, les négociations autour d’une éventuelle prolongation en Lombardie sont totalement bloquées.

Atletico Madrid

La tendance se confirme pour Rakitic

Dans le flou concernant son avenir avec le FC Barcelone, Ivan Rakitic pourrait poursuivre sa carrière avec un autre cador de la Liga. Dixit les informations du journal Marca, le milieu de terrain croate figurerait dans les plans de l’Atletico Madrid. Le club de la capitale ferait de l’international croate de 31 ans l’une de ses priorités du prochain mercato estival. L’ancien joueur du FC Séville aurait l’ambition de continuer de l’autre côté des Pyrénées. Depuis le début de saison, Ivan Rakitic a disputé 30 matchs toutes compétitions confondues, dont 20 de Liga.