A l’aube de cette 27e journée de Liga, Quique Setién avait averti ses joueurs en conférence de presse: l’adversaire du soir fait « une saison extraordinaire », de quoi s’attendre à un match « disputé ». A ceux qui jugeraient excessive ou feinte la modestie de l’entraîneur du Barça, la qualification de la Real Sociedad pour la finale de la coupe du Roi, mercredi, est venue rappeler que le compliment n’était pas usurpé. Les 6es du championnat ont d’ailleurs justifié leur réputation tout au long du match, Barcelone ne devant son salut qu’à un penalty de Lionel Messi à la 81e minute. Toujours privé de Luis Suarez et d’Ousmane Dembélé, le Barça a débuté la partie avec la triplette offensive Messi-Griezmann-Braithwaite. Le Danois, recruté fin février comme joker médical de Dembélé, a créé le danger en premier. Sa frappe (10e), comme la tentative de Lionel Messi vingt minutes plus tard, se sont toutefois heurtées au gardien de la Sociedad Alex Remiro. Et malgré de nouvelles banderilles plantées par la vedette blaugrana ou par Rakitic, expéditeur d’un missile détourné par Remiro à la 64e, la Real a tenu bon et même ébranlé son adversaire, grâce à un pressing efficace en première période et des contre-attaques rondement menées. C’est donc d’une phase arrêtée que devait venir la délivrance, et la « Puce » n’a pas tremblé au point de penalty. A l’heure de faire les comptes, la victoire du Barça est une belle opération comptable, puisque les Catalans reprennent les commandes de la Liga avec deux points d’avance sur leur éternel rival madrilène, qui se déplaçait hier au Bétis Séville. Reste que les Catalans n’ont pas totalement dissipé les doutes des dernières semaines - d’une part sportifs après le match nul à Naples en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, et d’autre part humains après les propos grossiers qu’aurait tenu l’adjoint de Setién à l’encontre de ses joueurs lors du clasico. Les Barcelonais auront heureusement une nouvelle occasion de répéter leurs gammes avant le match retour contre Naples : samedi prochain à Majorque, l’objectif sera d’engranger des points et de la confiance.

Juventus Zidane dément tout contact

Depuis quelques heures, des rumeurs envoient Zinedine Zidane du côté de la Juventus Turin la saison prochaine. Le club italien, dans lequel il a joué entre 1996 et 2001 avant de rejoindre le Real Madrid, lui offrirait un salaire de 8 millions d’euros par an et verrait en lui un guide parfait pour mener enfin l’équipe à la victoire en Ligue des Champions. Il faut dire que le coach français en a déjà accroché trois à son palmarès d’entraîneur. Mais d’après le principal intéressé, il n’y a jamais eu de contact, alors qu’il est tout de même sous contrat jusqu’en 2022. « Non, je n’ai pas reçu d’appel. Ni de la Juventus ni de la sélection française. Je suis à Madrid et c’est une joie. Ils ne m’ont pas contacté et je ne sais rien. Beaucoup de choses sont dites à l’extérieur. C’est impossible de savoir si tu vas continuer la saison prochaine. L’important, c’est le travail jour après jour. Mais oui, je me sens soutenu par le club. Je sais comment cela marche. Je suis entraîneur du Real Madrid aujourd’hui, mais cela peut changer tranquillement demain», a-t-il cependant tempéré en conférence de presse.

Brésil Ronaldinho resteen détention au Paraguay

Ronaldinho reste en prison : l’ancienne star du football brésilien et son frère, arrêtés au Paraguay pour usage de faux passeports, ont vu leur détention préventive confirmée samedi par une juge d’Asuncion. Le Ballon d’or 2005 et Champion du monde 2002, avait déjà passé la nuit de vendredi derrière les barreaux en compagnie de son frère Roberto. Les deux hommes ont été présentés dans la matinée

à une juge. «Ils ont commis un acte grave qui menace l’Etat. Ils sont entrés et sont restés dans le pays illégalement. Les conditions pour une détention préventive sont réunies», a expliqué la juge Clara Ruiz Diaz. Les deux hommes sont accusés d’être entrés sur le territoire paraguayen en possession de faux passeports. L’avocat des deux frères, Tarek Tuma, a qualifié la décision de la juge « d’irrationnelle, arbitraire et légère” et réclamé la récusation de la magistrate. Ronaldinho est arrivé avec son frère mercredi à Asuncion pour faire la promotion d’un livre et participer à diverses opérations de charité.

Manchester City De Bruyne va être blindé

Auteur de 16 passes décisives en 26 apparitions en Premier League cette saison, Kevin De Bruyne (28 ans) est bien parti pour battre son meilleur score d’assists au cours d’un seul et même exercice en Angleterre, à savoir 18 en 2016-2017. Il peut aussi légitimement espérer détrôner Thierry Henry, passeur décisif à 20 reprises en 2002-2003 et détenteur du record au Royaume de Sa Majesté. Un record, c’est d’ailleurs ce que s’est offert le milieu international belge le 21 janvier dernier, en devenant le premier joueur dans l’histoire de la PL à sréaliser au moins trois saisons avec au moins 15 offrandes au compteur. Homme clé de la victoire des Citizens sur la pelouse du Real Madrid (2-1), lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions, KDB pourrait se voir offrir une prolongation de contrat par ses dirigeants après le match retour, prévu le 17 mars prochain, selon les informations du Daily Mail. Alors que son bail actuel expire en 2023 avec les doubles tenants du titre en Premier League, De Bruyne est considéré comme essentiel à la pérennité du club mancunien au plus haut niveau. Le Diable Rouge, qui touche près de 320 000 euros par semaine, bénéficierait également d’une augmentation salariale à la clé.

Milan AC Boban remercié

L’AC Milan a annoncé samedi le départ de Zvonimir Boban, directeur général du football du club italien, arrivé en 2019 à la tête de la direction sportive avec Paolo Maldini, pour remplacer Leonardo en partance pour le Paris SG. Le club lombard, seulement 7e de Serie A, a remercié dans un communiqué Boban, ancienne gloire du club, « pour son travail durant ces 9 mois ». Le départ du Croate était dans l’air en raison notamment de ses divergences avec le directeur général du club Ivan Gazidis, selon les médias italiens. L’AC Milan a en revanche assuré son entraîneur de son soutien. « Nous devons maintenant nous concentrer sur les prochains défis. Stefano Pioli et son équipe font un excellent travail, améliorant constamment les performances de l’équipe dans un contexte aussi difficile pour l’ensemble du pays (fortement touché par l’épidémie de coronavirus, NDLR) », a ajouté le club rossonero.

Liverpool Klopp admetune baisse de confiance

Vainqueur contre Bournemouth (2-1) samedi, pour le compte de la 29e journée de Premier League, Liverpool s’est rapproché du titre de champion d’Angleterre, sans briller toutefois. L’entraîneur des Reds Jürgen Klopp n’est pas dupe, ses hommes connaissent un léger coup de mou. « Je sais ce que les garçons sont capables de faire, mais je ne suis pas celui qui joue, ce sont eux. Nous l’avons déjà dit, la confiance n’est pas quelque chose que vous obtenez, mettez dans votre poche et gardez pour le reste de votre vie. Ça va et vient », a lâché l’Allemand au micro de la BBC. « On doit se battre dur, c’est toujours la chose principale à faire, mais nous avons 82 points maintenant, ce qui est vraiment sympa. Nous devons continuer à nous battre, livrer un bon combat à chaque match et c’est ce que nous avons fait aujourd’hui ». Pour rappel, le club de la Mersey restait sur 3 défaites en 4 matchs toutes compétitions confondues avant de battre les Cherries.

Real Madrid Jovic prêté à Naples ?

Arrivé l’été dernier en provenance de Francfort pour 60 millions d’euros, Luka Jovic n’a été titulaire que quatre fois en Liga cette saison pour un bilan pas très glorieux. Ses statistiques n’ont pas convaincu Zinédine Zidane (2 buts), qui ne l’a même pas convoqué dimanche dernier pour le match face au FC Barcelone. Mariano Diaz lui a été préféré et a même marqué. Le Serbe pourrait ainsi ne pas s’éterniser

du côté de al Casa Blanca. Déjà annoncé cet hiver, le départ de Jovic pourrait finalement intervenir lors du prochain mercato estival. Selon AS, Naples serait prêt à accueillir cet été Luka Jovic. Le jeune Serbe pourrait remplacer Milik à qui il ne reste plus qu’un an de contrat et qui serait lui aussi sur le départ. Toujours selon le média ibérique, le Real Madrid ne souhaiterait pas vendre un élément jeune et un prêt serait plutôt envisagé. Cela permettrait à la direction des Merengue de garder la main en cas de grosses performances du Serbe.