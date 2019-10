Les membres du Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football se sont réunis, jeudi dernier, au Centre technique national de Sidi Moussa, à Alger, avant que l’instance fédérale ne publie les conclusions de cette réunion sur son site, samedi soir. Force est de relever, avec stupéfaction, que rien n’a été dit, officiellement, concernant le match derby MCA - USMA, alors qu’il fait l’actualité. Un match que les Usmistes ont boycotté avant de perdre sur tapis vert et se voir défalquer trois points.

D’autre part, et c’est encore plus important, on relèvera la première réunion avec le premier responsable de la Dncg, à savoir Réda Abdouch. Ce dernier pourrait, désormais , officiellement assister aux réunions du BF. Le plus important à noter dans ce compte rendu relatif à la Dncg, c’est que hormis un club, à savoir le CR Belouizdad, tous les autres clubs des Ligues 1 et 2 sont déficitaires. Ce qu’on sait, c’est que depuis l’arrivée du Groupe Madar-Holfing, le CR Bélouizdad a réglé définitivement ce problème de dettes. Le groupe en question a réglé cette situation en payant, à titre d’exemple, 23 milliards de centimes juste pour les litiges des joueurs, sans parler des autres charges. Quant au problème de la crise que traverse l’USMA, la FAF n’a également pipé mot…

Seulement là, aucun mot n’a été pipé sur les procédures que compte appliquer la FAF à travers la Dncg pour que tous les autres clubs puissent régler leurs dettes. Ce n’est sûrement pas du jour au lendemain qu’on pourrait régler ces litiges financiers qui datent de plusieurs années d’ailleurs. Or, il se trouve que les actuels responsables de la FAF sont à leur 2e année de gestion, mais le problème perdure. D’autre part, le ministère de la Jeunesse et des Sports n’a pour le moment pas réagi à propos de ces dettes. Encore faut-il se demander comment se fait-il que ces clubs, censés être des clubs professionnels, ne font rien pour s’autofinancer et attendent plutôt les «aides » des pouvoirs publics. D’où justement la responsabilité du ministère.

Il est vrai que l’actuel ministre de la Jeunesse et des Sports avait annoncé que des sociétés nationales vont prendre en charge la gestion des clubs, mais, pour le moment, rien n’est palpable. D’ailleurs, il est très important de signaler que du côté de la JS Kabylie, on refuse de remettre le club à la disposition d’une quelconque société nationale !... C’est dire que le travail qui attend la Dncg est vraiment colossal et surtout qu’il ne dépendra pas que de la FAF et de la Ligue ni de la Dncg en elle-même…

Concernant la LFP, Medaouar a justifié son absence lors du dernier BF par le fait qu’il était en congé. Seul point soulevé, le report du match de la supercoupe d’Algérie entre l’USMA et le CRB, prévue initialement le 2 novembre dernier « à cause du match des huitièmes-bis de la coupe de la CAF PAC - Kampala City prévu le lendemain au stade du 5-Juillet ». Pour la FAF, ce dernier est un club « kenyan » !

D’autres points ont été soulevés lors de cette réunion, notamment par Ali Malek, président de la LNFA, qui a informé ses pairs que deux joueurs du Championnat national amateur ont subi un contrôle antidopage qui s’est avéré positif. Un troisième n’a pas voulu subir le test et s’expose à de lourdes sanctions. Larbi Oumamar, président de la Chambre de résolution des litiges, a fait savoir que le règlement de son instance a été finalisé et qu’il sera mis en ligne bientôt.

Pour sa part, Ghouti a informé que la liste des arbitres internationaux a été transmise à la FIFA. Enfin, Zecthi a opéré quelques réajustements sur les tâches de quelques membres au lendemain de la démission de Rachid Gasmi. Gueddah est muté aux finances, Arzour s’occupera de la coupe d’Algérie et Hachem s’est vu confier la commission de futsal et de beach-soccer. Les autres commissions garderont leurs chefs, Ghouti à l’arbitrage, Oumamar à la tête de celle du statut du joueur, Bahloul avec les ligues et Fertoul au football féminin.