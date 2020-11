Dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des champions, le Borussia Mönchengladbach est allé cartonner l'équipe de Shakhtar Donetsk sur sa pelouse et prendre les rênes du groupe B (6-0). Une rencontre qui a vu le latéral gauche algérien, Ramy Bensebaïni inscrire son deuxième but en C1 déjà pour le compte de sa première participation dans ce tournoi. Auteur d'une prestation de haut niveau, aussi bien sur les phases défensives, que dans l'animation offensive. À l'image de son équipe, l'ancien défenseur du stade Rennais a réalisé une première mi-temps parfaite où il a inscrit son but en deux temps. Sur un corner bien appliqué, Bensebaïni place sa tête avant de finir avec le pied, suite à l'intervention du défenseur adverse et porte le score à 0-4 avant de retrouver les vestiaires (44'). Avec un avantage solide, les coéquipiers de Bensebaïni continuent de dérouler tout en gardant leurs cages inviolés. Lars Stindl enfoncent le clou à la 65' puis Alassane Pléa, double buteur, en première période (8', 26') scelle le score à 0-6. Avec cette nouvelle prestation, le joueur formé au Paradou AC, l'arrière gauche algérien confirme sa montée en puissance, lui qui avait été désigné dans le onze type de la semaine en Bundesliga. Le site spécialisé Kicker avait choisi le champion d'Afrique dans l'équipe type suite à ses bonnes performances face au club de Red Bull, d'abord au poste de latéral puis en défenseur central.