Après des années de veille, la Direction nationale du contrôle de gestion (Dncg) va revoir le jour. Force est de reconnaître que cette instance aura du pain sur la planche, du fait que rien ne tourne rond depuis l’avènement du professionnalisme en Algérie, en 2010. Le lancement des sociétés sportives par actions (SSPA) avait pour but de permettre aux volets sportif et commercial d’être sur la même longueur d’ondes au niveau des clubs dits « professionnels ». Depuis, l’on avance à reculons et ce professionnalisme n’a pas dépassé le stade de la théorie. La preuve en est, avant le début de la saison actuelle, les dettes des 32 clubs des Ligues 1 et 2 envers leurs joueurs s’élèvent à quelque 65 milliards de centimes. Un constat amer et il est, ainsi donc, temps de tout revoir. Pour Ammar Bahloul, membre influent du Bureau fédéral de la FAF, « cela ne doit pas se faire précipitamment ». « Nous devons aller étape par étape. Le fait d’avoir lancé le professionnalisme avec 32 clubs était un pari risqué et il fallait s’attendre à des échecs. C’est ce que nous sommes en train de constater actuellement. Raison pour laquelle il est vital de trouver des issues », a déclaré Bahloul, dimanche soir, sur les ondes de la radio Jil FM. L’ancien président de la Ligue régionale d’El Tarf affirme que le changement du système de compétition va dans ce sens. « Nous allons réduire le nombre de clubs professionnels à 18 dès la saison prochaine. Cela permettra, dans un premier temps, de les contrôler comme il se doit à travers la relance de la Dncg. Cette dernière va accompagner les clubs pour la mise en conformité de leurs statuts avec les décrets régissant les Sspa », dit-il encore. L’invité de Jil FM ajoute : «Quand nous avons commencé à trier les dossiers des clubs, nous avons été surpris par le dysfonctionnement total. Tout est à revoir et sur tous les plans. » Bahloul reconnaît que la mission de la Dncg ne sera certainement pas aisée et prendra du temps. « Un plan de travail est tracé que nous devons appliquer à la lettre. A mon sens, pour que ce plan soit mis en marche et réussisse, il faut avoir des dirigeants dignes de ce nom au niveau des clubs, ce qui n’est pas le cas actuellement, sauf quelques cas qui se comptent sur le bout des doigts », explique encore l’ancien président du directoire de la Ligue de football professionnel. Et d’enchaîner : «L’Etat va accompagner, comme l’a si bien déclaré le ministre de la Jeunesse et des Sports, les clubs à travers la mise en lace de sociétés publiques, mais il faudra que ces clubs arrivent à s’autofinancer. Il faudra aussi revoir le point qui fait que des clubs sportifs amateurs (CSA) se trouvent actionnaires majoritaires au niveau des Sspa.»

Abordant le cas des catégories des jeunes, complètement abandonnées, Bahloul a annoncé la mise en place, à partir de la prochaine saison, d’une Ligue qui gérera exclusivement les championnats des jeunes. « Cette Ligue sera rattachée directement et exclusivement à la FAF. Il faut savoir, dans cet ordre d’idées, que le nouveau système de compétition va permettre de sauver les championnats des jeunes, puisque ces équipes n’auront pas à effectuer de longs déplacements, ce qui évitera, donc, les forfaits à la pelle que nous sommes en train de voir actuellement », explique-t-il encore.

Ce qu’il y a de bien, à suivre les propos de Bahloul, c’est qu’il y a une volonté d’aller de l’avant de la part des membres du Bureau fédéral, pour peu que l’on continue à aller dans le même sens et voir, surtout, tous les efforts conjugués dans cette perspective.