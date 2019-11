L’OM Arzew, promu cette saison en Ligue 2, marque le pas depuis quelques temps au moment où son entraîneur, Hadj Merine, lance un nouvel appel de détresse pour venir au secours de son équipe « étouffée » par la crise financière.

« Nous n’arrivons plus, en tant que staff technique, à motiver nos joueurs. Nous avons tant fait dans le travail psychologique, mais nous avons atteint maintenant une période où ce travail ne paye désormais plus », a-t-il déclaré, hier, à l’APS.

L’OMA a failli laisser des plumes, samedi dernier à domicile, face au RC Larbaâ parvenant difficilement à empocher un seul point (1-1). Un véritable coup d’arrêt pour cette formation qui, après avoir fait un début de saison laborieux, a réussi à surprendre plus d’un en s’adjugeant une place sur le podium pendant quelques journées. A l’issue de la 11e journée disputée samedi dernier, les gars de la ville d’Oran ont glissé à la 6e place avec 16 points en compagnie du voisin l’ASM Oran et la JSM Skikda.