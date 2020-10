La sélection algérienne de football ne cesse de faire parler d'elle au point où des clubs prestigieux et pas des moindres ont exprimé le voeu de rencontrer en amical les joueurs du coach «phénomène», Djamel Belmadi. Champions d'Afrique en titre, ayant battu le Nigeria (1-0) et fait match nul avec le Mexique (2-2) récemment en matchs amicaux, les joueurs du sélectionneur Belmadi ont fait réagir les observateurs, spécialistes et autres techniciens évoquer leurs prouesses en réalisant, jusque-là, pas moins de 20 matchs sans défaite. Ce que même la FIFA reconnaît. Là, il est utile de souligner que certains spécialistes n'ont pas pris en considération le match amical Algérie-Qatar pour comptabiliser uniquement 19 matchs, sans défaite. Mais, le site de la FIFA vient d'annoncer 20 matchs sans défaite des Verts d'où donc la prise en considération de ce fameux match où l'Algérie a disputé le match avec des joueurs locaux uniquement. Ceci dit, il faut reconnaître que l'Algérie a atteint une certaine aura et une dimension telle qu'elle a été sollicitée récemment par pas moins de quatre sélections à savoir: la Belgique, la Croatie, les Pays-Bas et les Etats-Unis d'Amérique. On parle également avec insistance d'un futur match amical contre l'Italie. Il est utile de rappeler que les deux prochaines échéances des Verts sont: la reprise des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations (CAN) 2022, prévue au Cameroun, avec la double confrontation avec le Zimbabwe (aller et retour) entre le 12 et le 16 novembre prochain. Ce que même la FIFA reconnaît. Ensuite et plus précisément en mars prochain, Mahrez et ses compatriotes affronteront la Zambie et le Botswana dans les mêmes éliminatoires, avant le début des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 en juin, ce qui rend l'organisation d'un autre match amical en 2021 très compliquée. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura point de match amical pour les Verts, si Belmadi le veut bien. Mais, force est de reconnaître que d'ici 2022, il n'y aura plus de date FIFA pour les matchs amicaux zone africaine. Les dates FIFA seront consacrées alors aux matchs de la CAN-2022 et au Mondial-2022 au Qatar. En d'autres termes, Belmadi pourrait compter jouer un ou deux matchs amicaux, mais il risque d'être confronté au refus des clubs de laisser leurs internationaux algériens à sa disposition, règlement de la FIFA en force. Pour le moment, Belmadi et son staff sont concentrés sur leur double confrontation prochaine contre le Zimbabwe le mois prochain. Et là, Belmadi compte bel et bien continuer sur la dynamique des victoires et ainsi faire toujours sensation. Et cela serait bien exploité par ses adversaires directs le Zimbabwe en premier qui tenteront de damer le pion au champion d'Afrique et son équipe, histoire d'avoir le «privilège» d'être l'équipe qui a stoppé la dynamique des victoires des Verts. Une nouvelle pression sur les épaules des joueurs de Belmadi qui, lui, veut bien, mettre ses éléments, constamment, dans des situations difficiles pour s'améliorer. Et c'est justement le leitmotiv de Mister Djamel Belmadi, l'imbattable, jusque-là.