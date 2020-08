Le stage, initialement prévu pour avant-hier et hier, à Akbou, a été reporté de deux jours par la direction du club kabyle. Selon un communiqué du club, sur sa page officielle, le regroupement, prévu à Akbou, dans la wilaya de Béjaia est reporté, afin de permettre au staff médical de terminer les examens et les bilans sanitaires des joueurs. Cette année, cette procédure prend plus de temps que pour les saisons précédentes, car, estime-t-on à la direction de la JSK, cette année, les examens prendront en compte le protocole sanitaire relatif à la pandémie du Covid-19. Par ailleurs, et en plus de cet élément lié à la pandémie, le staff médical a décidé d'établir un bilan général sur la condition physique de chaque joueur. La longue période d'arrêt observée cette année pousse à réaliser ce travail sur les joueurs qui devront être prêts physiquement, pour une reprise sur les chapeaux de roue. Les examens, a annoncé la direction, se poursuivent donc au niveau des résidences du club situées à la périphérie de la ville de Tizi Ouzou. Pour l'instant, les joueurs adhèrent pleinement à cette démarche sanitaire très rigide, mais nécessaire, pour le bon déroulement de la saison prochaine. Au chapitre des recrutements, nos sources évoquent avec insistance l'éventualité de la résiliation du contrat d'un nouveau joueur recruté, il y a juste quelques jours. Nos interlocuteurs précisent en effet que le défenseur Mehdi Ferrahi risque de ne pas figurer dans l'effectif de la JSK. La direction justifie cette décision par le comportement du joueur jugé incompatible avec l'image de la JSK, sans plus de précisions. Toufik Zeghdane, quant à lui, semble engager dans un bras de fer avec Cherif Mellal à qui il ne pardonne pas de l'avoir mis sur la liste des joueurs libérés. En effet, ce dernier, à peine rentré de France, réclame ses salaires non perçus. Comme ses ex-coéquipiers, Zeghdane menace de saisir la Commission de règlement des litiges, la CRL, s'il ne reçoit pas ses dûs dans quelques jours. Ce dernier rejoint ainsi la longue liste des joueurs qui ont déjà saisi cette instance à cause du même motif. Toufik Addadi et d'autres joueurs ont déjà mis à exécution leurs menaces de saisir la CRL alors que Mellal annonce que deux mois de salaires seront versés aux joueurs. Ce dernier ne précise cependant pas si ce sont ces joueurs contestataires qui sont concernés ou ceux qui composent l'effectif actuel. Enfin, il est à rappeler que le club kabyle croit dur comme fer que sa participation à la Coupe de la confédération africaine est acquise. L'annulation de la coupe d'Algérie donne le droit à la JSK, qui arrive à la 4ème place du championnat, a affirmé avant-hier le porte-parole du club, Mouloud Iboud. Ce dernier, qui animait un point de presse au siège du club, a toutefois insisté sur le fait que les autres clubs participants seront mieux préparés que les Canaris. Les joueurs de la JSK trouveraient des difficultés à cause du long arrêt occasionné par la pandémie du Covid-19.