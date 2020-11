La nouvelle saison sportive 2020-2021 de la Fédération algérienne handisport (FAH) démarrera, probablement, fin décembre, a-t-on appris auprès de la direction de l'organisation sportive (DOS) de l'instance fédérale. «Les activités handisport pour la nouvelle saison débuteront en principe fin décembre prochain, après plus de huit mois d'arrêt en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19)», a déclaré à l'APS, le DOS, Mansour Aït Saïd. Il est à rappeler que la précédente saison (2019-2020) avait été interrompue en mars dernier, puis décrétée saison blanche, avec ni titre attribué ni relégation ou accession prononcée. En prélude à la nouvelle saison, des réunions techniques et de concertation sont prévues, comme il est toujours d'usage, entre la direction de l'organisation sportive de la fédération et les différents responsables techniques des ligues et associations, afin d'arrêter une mouture de calendrier des compétitions. «Il va de soi que notre saison débute par les engagements et les réunions techniques avec les parties concernées. Dans notre plan, on a prévu d'entamer les engagements en novembre, et lors de la 3e semaine de ce mois, enclencher les réunions annuelles pour discuter et arrêter le calendrier national des compétitions, d'après le volume de chaque discipline, mais aussi du protocole sanitaire de vigueur et applicable chaque jour», a indiqué le DOS, tout en donnant une préférence à ce que ces réunions se tiennent en visioconférence, pour éviter aux gens les risques de déplacement. Il est à signaler qu'avant l'entame de chaque saison handisport, la DOS propose aux ligues et associations un programme de compétitions qui est, par la suite, passé au crible, avant d'arrêter un calendrier unifié et réalisable. «En raison de la conjoncture actuelle et la situation qu'on vit à cause du Covid-19, mais aussi des restrictions en relation avec les mesures sanitaires, j'ai proposé au Bureau fédéral, cette fois-ci, d'envoyer par email, tous les documents nécessaires aux différentes parties. Une semaine leur est accordée pour nous envoyer leurs propositions, et par la suite, se réunir en visioconférence pour discuter des détails», a expliqué Mansour Aït Saïd. Dans les dates proposées, la DOS a pris le soin de donner du temps aux athlètes et différents clubs des ligues, afin de se préparer à la nouvelle saison qui sera «unique et très spéciale», selon Aït Saïd. «On est dans l'obligation de donner un minimum d'un mois de préparation avant l'entame des compétitions. On sait que toutes les salles de sports sont fermées et la majorité des clubs ne s'entraîne pas pour cette raison, à l'exception des athlètes qualifiés et qualifiables aux Jeux paralympiques de Tokyo. Ce sera dur et personne ne sait ce que demain nous réserve», a souligné le DOS, assurant néanmoins, que la Fédération suit l'évolution des événements et reste à l'écoute des directives des autorités sanitaires et sportives du pays, tout en assurant l'application de leurs décisions pour le bien de tout un chacun.