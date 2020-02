Le Chypriote Andreas Chapides et l’Espagnol Hugo Salmeron, ont remporté vendredi le tableau double « garçons » du tournoi international ITF juniors d’Alger, qui se déroule au Tennis club de Bachdjarah, après leur succès devant le duo composé du Français Marceau Derache et du Sud-Africain Wilem Roosenschoon par deux sets à zéro (2-0). Chapides et Salmeron, têtes de série N4, ont remporté le premier set 6-4, avant de s’imposer dans le second set 7-6(12). Chez les filles, le sacre est revenu à la Française Lea Bathellier et la Britannique Nora Khediri, têtes de série N.2, aux dépens des Marocaines Selma Abdellaoui Maane et Sonia Benlhassen sur le score 1-6, 6-4 (12-10).