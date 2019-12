Depuis qu’il a rejoint les rangs d’Al Sadd (2015), Xavi n’a fait que renforcer sa position auprès des dirigeants qataris. L’Espagnol est respecté et écouté à Doha, siège de la stratégie du PSG. Et selon Le 10 Sport , le sujet parisien reviendrait de plus en plus dans les échanges entre les décideurs qataris et Xavi.

Plusieurs sources confirment même que la possibilité de voir Xavi sur le banc du PSG, la saison prochaine, n’est pas à exclure.

Mais si l’opportunité d’un banc vide se présentait (ce qui sous-entend le départ de Thomas Tuchel, sous contrat jusqu’en 2021 mais courtisé par le Bayern Munich), Xavi ne serait pas seul aux commandes.

En coulisses, l’ancien du Barça pousserait ouvertement pour un homme : Pep Guardiola ! Mentor de Xavi au FC Barcelone, Guardiola dispose d’un contrat à Manchester City jusqu’en juin 2021 mais ne semble pas vouloir poursuivre en Angleterre (la question se pose déjà face à l’avance prise par Liverpool en Premier League).

Régulièrement courtisé par le PSG depuis de nombreuses saisons, se laissera-t-il tenter par le challenge parisien ? Financièrement, Paris semble être l’unique écurie à pouvoir lui offrir les deux millions d’euros par mois qu’il touche actuellement. La perspective de voir un attelage Guardiola - Xavi peut déclencher le scepticisme face à l’incompatibilité évidente d’un tel duo avec Leonardo. Cette piste est clairement celle de Doha, pas du Brésilien. De son côté, le directeur sportif aurait d’autres idées. A commencer par celle menant à Massimiliano Allegri.

Comme révélé par le10sport, une conversation téléphonique aurait récemment eu lieu entre les deux hommes. Son statut d’entraîneur libre de tout contrat, qui a fixé son retour à la saison prochaine, laisse peu de place au doute quant au contenu de leur conversation...

Une chose est sûre, toute cette animation en coulisses porte les signes d’un changement à venir pour la saison prochaine.

La performance de Thomas Tuchel sera surveillée très attentivement, en Ligue des Champions.

En cas de nouvel échec, il sera difficile - pour ne pas dire impossible - de le voir poursuivre sa mission, malgré l’année de contrat qui lui restera (juin 2021).

Mais de son côté aussi, Tuchel a des idées pour l’avenir.

La perspective de prendre en main le Bayern Munich a largement de quoi le séduire. Son départ laisserait alors le champ libre, à Leonardo comme à Doha, pour dénicher un nouveau coach.