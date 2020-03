Manchester City s’est adjugé le premier trophée de la saison en Angleterre en remportant sa troisième coupe de la Ligue consécutive, dimanche, face à Aston Villa (2-1). Dans une saison marquée par la perte quasi inéluctable du titre de champion et leur exclusion des coupes d’Europe pour 2 ans pour violation des règles du fair-play financier, les Citizens n’ont pas laissé passer leur chance de mettre un peu de joie dans le cœur de leurs supporters. Le match laissera pourtant une impression ambivalente. La supériorité de City a été incontestable, mais son deuxième but -finalement décisif - a été inscrit sur un corner qui n’avait pas lieu d’être et Villa est passé tout près de l’égalisation dans les dernières minutes, avec une tête de Bjorn Engels repoussée par Claudio Bravo sur son poteau (88e). Malgré la vaillance de leurs défenseurs qui se sont jetés de nombreuses fois pour contrer les frappes à mi-distance de leurs adversaires, les Villans, 19e à

2 points du premier non relégable, vont maintenant devoir se reconcentrer sur la lutte pour le maintien. Pep Guardiola avait un peu surpris avec sa composition de départ, titularisant le jeune Phil Foden, alors que Kevin de Bruyne et Riyad Mahrez étaient sur le banc au coup d’envoi. Le jeune (19 ans) et très prometteur milieu offensif a justifié la confiance de son entraîneur, se montrant très disponible et très juste dans ses déplacements, comme dans la précision et le timing de ses passes, au point d’être élu homme du match. Privé d’Aymeric Laporte, à nouveau blessé, Guardiola avait aussi préféré faire descendre d’un cran Fernandinho plutôt que d’aligner Nicolas Otamendi aux côtés de John Stones, un duo qui a fait perdre quelques points précieux à City cette saison. Le but de la réduction du score par le club de Birmingham vient d’ailleurs étayer cette défiance vis-à-vis de ses joueurs. Le défenseur international anglais s’est emmêlé les pinceaux dans son repli, laissant Anouar el-Ghazi filer le long de la touche et centrer pour Mbwana Samatta. La puissante tête plongeante du premier Tanzanien de Premier League n’a laissé aucune chance à Claudio Bravo (2-1, 41e). Heureusement pour City, les attaquants avaient fait le travail avant cela. Sergio Agüero avait fait preuve de beaucoup d’adresse pour reprendre une remise de la tête de Foden et ouvrir le score à la 20e (1-0), avant que Rodri ne marque de la tête sur un corner inexistant, puisque Ilkay Gündogan a retouché le ballon après le tacle de Grealish (2-0, 30e). Grâce à ce succès, les Citizens se rapprochent du record de victoires dans l’épreuve avec 7 succès contre 8 pour Liverpool, qui est aussi la seule équipe à avoir soulevé le trophée 4 fois de suite entre 1981 et 1984. Ils remportent surtout leur 11e titre domestique majeur - championnat, coupe de la Ligue et coupe d’Angleterre, auxquels on pourrait rajouter trois Community Shields, le match d’avant-saison entre le champion et le vainqueur de la coupe - depuis l’arrivée des Emiratis à la tête du club, il y a 12 ans. « Gagner des titres, c’est ce qu’on peut donner de mieux au club. Tout le monde sait qu’on a la responsabilité de se battre et de gagner des titres », a d’ailleurs martelé Pep, pour bien faire comprendre que leur soif de gloire est encore loin d’être assouvie. Ils vont maintenant la reporter sur la coupe d’Angleterre et, qui sait, pour la première fois de leur histoire, la Ligue des champions, cette saison.

PSG

Plus de peur que de mal pour Di Maria

L’entraîneur du Paris Saint-Germain Thomas Tuchel a bien eu raison de tenir un discours rassurant pour l’ailier Angel Di Maria (32 ans, 26 matchs et 8 buts en L1 cette saison). Victime d’une gêne à la cuisse, l’Argentin a été obligé de céder sa place à Julian Draxler à partir de la 18e minute face à Dijon (4-0) samedi en Ligue 1. Et selon les informations du quotidien régional Le Parisien, les examens passés par l’ancien joueur du Real Madrid ont confirmé qu’il n’était tout simplement pas blessé. Il s’agissait seulement d’une alerte sans la moindre conséquence et Di Maria devrait être disponible pour affronter l’Olympique Lyonnais, mercredi, à l’occasion des demi-finales de la coupe de France.

Manchester United

Rashford pourrait rejouer cette saison

Marcus Rashford (22 ans) pourrait rejouer d’ici le terme de la saison. D’après les renseignements relayés par le Manchester Evening, l’attaquant pourrait bien retrouver les terrains de Premier League d’ici la fin de l’exercice. Les derniers examens concernant le joueur seraient encourageants. Une bonne nouvelle se profile donc pour son entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer. Pour rappel, Rashford souffre du dos. Il a inscrit 14 buts en 22 apparitions en Premier League, cette saison.

Bayern Munich

Flick dégoûté par les incidents

En déplacement sur le terrain d’Hoffenheim (6-0), samedi dernier, en Bundesliga, les supporters du Bayern Munich ont provoqué à deux reprises l’interruption du match en déployant des banderoles insultant le propriétaire du club local, Dietmar Hopp. Furieux de ce comportement, l’entraîneur munichois Hans-Dieter Flick a poussé un énorme coup de gueule ! « Les choses qui se sont produites avec les supporters n’ont pas leur place ici. J’ai grandi dans cette région, je connais Dietmar Hopp depuis 20 ans. Je suis désolé pour ce qui est arrivé ici. Tout d’abord, parce que Hopp a fait énormément pour cette région. Mais aussi parce que les idiots qui ont déployé ces banderoles ont tous au moins un membre de leur famille qui a reçu l’aide de Dietmar ou qui a bénéficié de ce qu’il a fait. Dietmar Hopp soutient la recherche médicale, la recherche contre le cancer. Ils devraient réfléchir à leurs actes », a lancé le technicien allemand devant les médias.





Everton

Ancelotti furieux de l’arbitrage

Dimanche, Everton a été accroché par Manchester United (1-1) à l’occasion de la 28e journée de Premier League. Et l’entraîneur des Toffees, Carlo Ancelotti, n’a pas digéré la décision de l’arbitre, après l’intervention de la VAR, d’annuler un but contre son camp d’Harry Maguire dans les dernières secondes pour un hors-jeu passif de Gylfi Sigurdsson. « J’ai beaucoup de choses à dire, j’ai demandé à l’arbitre de m’expliquer cette décision après le match et il m’a expulsé. J’ai ensuite pu parler avec lui, je vais garder cette discussion pour moi, mais il m’a expliqué que c’était à cause de la position de Gylfi. Mais il ne gêne pas la vision de De Gea. La vision du gardien était bonne, mais ils ont décidé de signaler un hors-jeu », a fustigé le technicien italien pour Sky Sports.

Naples

Les dirigeants veulent garder Mertens

Cristiano Giuntoli, directeur sportif du SSC Napoli, a indiqué qu’il comptait retenir Dries Mertens (32 ans), l’été prochain. « Nous parlons avec son entourage, il nous a beaucoup donné et pour cela nous lui devons beaucoup. Nous respecterons chacun de ses choix, voici sa maison et il choisira de partir ou de rester. S’il restait avec nous, nous serions heureux de continuer avec lui », a-t-il déclaré au micro de Sky Sport Italia. Mertens a inscrit 6 buts en 21 apparitions en Série A, cette saison. Il est comeilleur buteur de l’histoire de Naples, ex aequo avec le Slovaque Marek Hamsik, avec 121 buts.

Atletico Madrid

Le PSG cible Oblak

Alors que Leonardo a visiblement l’intention de recruter un nouveau gardien en fin de saison, Jan Oblak serait sa priorité. Le portier de l’Atletico de Madrid plaît énormément au directeur sportif. Mais Paris n’est pas le seul club intéressé… Selon la presse espagnole, Chelsea est aussi sur le coup. Et le club anglais aurait déjà fait une offre à l’Atletico de Madrid pour son portier. Les Blues auraient proposé Kepa Arrizabalaga, sur lequel ils ne comptent plus et 30 millions d’euros.