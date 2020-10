La pelouse du terrain du stade olympique de Bir El Djir retrouve sa verdure. Les travaux de rénovation ont été concluants. «Désormais, la pelouse est dans un très bon état. Elle a retrouvé toute sa verdure, après avoir été sérieusement affectée par la qualité dégradée de l'eau utilisée pour son arrosage», a affirmé le responsable de l'entreprise chargée de la pose de la pelouse, Farid Boussaâd, ce dernier a ajouté que «la pelouse sera encore meilleure dans les jours à venir». Ce responsable, affirmant avoir engagé une série de mesures pour lever toute équivoque, souligne: «Je me suis engagé pour tout remettre dans l'ordre en l'espace de deux à trois semaines.» «J'ai tenu ma promesse», a-t-il ajouté, expliquant que «le fait d'avoir réagi rapidement en détectant l'origine du problème, nous a aidés à rétablir la situation». Tout a commencé lorsque le gazon dudit stade, en chantier, a subitement changé de couleur à tel point que la situation a suscité l'ironie, d'autant plus que la wilaya s'apprête à domicilier les joutes sportives rentrant dans le cadre des Jeux méditerranéens prévus pour l'année 2022. L'affolement est total à telle enseigne que la société en charge de la pose de la pelouse et la société de l'eau d'Oran, Seor, se sont livrés au jeu des précisions en diffusant des communiqués dans lesquels chacune des deux parties a apporté sa version des faits. De prime abord, l'entreprise avait jugé que «l'eau d'arrosage était surchargée de chlore», version aussitôt réfutée par la Seor soulignant, par le biais d'un communiqué qu'elle a diffusé que «l'eau distribuée par la Seor, faisant l'objet de suivi et d'analyses permanentes effectuées par ses laboratoires, est destinée à la consommation à grande échelle et en grandes quantités dans toute la wilaya». Vu la perturbation en alimentation en eau potable, la société en charge de la pose de la pelouse a, dans une autre déclaration, précisé que «les perturbations enregistrées dans l'alimentation en eau par les services de la société de l'eau et de l'assainissement d'Oran (Seor), ont conduit à exploiter au maximum l'eau conservée dans la bâche de la réserve, dont la partie basse contenait un taux de chlorure très concentré. Devant solutionner le plus tôt possible, la crise, l'entreprise a dû recourir à l'utilisation de l'eau de forage du stade. «Une opération qui a donné ses fruits, comme l'atteste l'état actuel du gazon qui a retrouvé toute sa splendeur», déclarera, tout en se réjouissant, Boussaâd, lequel déplore que «cette solution est provisoire». Il explique que «ledit forage ne sera pas dans la capacité d'assurer l'arrosage continu de la pelouse». Pour venir à bout de cette question, il dira: «Je solliciterais le maître d'ouvrage pour provoquer une réunion avec tous les intervenants dans les meilleurs délais, afin de trouver la meilleure solution pour assurer l'irrigation de la pelouse par une eau de qualité et éviter par-là même que le même scénario d'il y a quelques semaines ne se reproduise.» La pelouse dont la facture revient à 17 milliards de centimes, n'est pas encore livrée. L'ouvrage ou encore tout le stade sera achevé au cours du premier semestre de l'année 2021 en prévision de la 19e édition des Jeux méditerranéens, prévue à Oran du 25 juin au 5 juillet 2022, rappelle-t-on.