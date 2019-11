La phase finale de la 33e édition de la coupe d’Afrique des Nations de football, prévue au Cameroun en 2021, pourrait être ramenée aux mois de janvier et février, a rapporté le journal français L’Equipe, citant un membre du comité exécutif de la CAF, sous couvert d’anonymat. Selon la même source, la Confédération africaine de football envisage de revenir sérieusement à ses habitudes d’avant, à savoir un tournoi organisé durant l’hiver et en plein milieu de la saison. La raison principale du rétropédalage c’est l’organisation de la Coupe du monde des clubs par la FIFA durant la période de l’intersaison. Le journal français rapporte que le comité exécutif de la CAF, qui s’est réuni en fin de semaine dernière au Caire, a ouvert la voie à un changement de dates. Les raisons météorologiques sont évoquées mais aussi celles liées à la nouvelle formule du Mondial des clubs. « Comme la Coupe du monde des clubs va se jouer du 17 juin au 4 juillet, il semble impossible d’organiser une CAN en août par exemple, ou en avril. Les clubs européens ne l’accepteraient pas. Au niveau calendaire, il ne reste donc plus que janvier et février, car il y aura les dates FIFA pour les qualifications pour la Coupe du monde 2022 », a expliqué au journal le membre de l’exécutif de l’instance africaine. Refusant toute idée de chevauchement des compétitions, la FIFA aurait exigé à la CAF de revoir son agenda, ce qui constitue un énorme camouflet pour les dirigeants africains. « à l’allure où les choses vont, l’on se dirige vers une CAN 2021 en janvier -février. La date officielle de la compétition serait connue au terme d’une probable réunion qui va se tenir entre le comité exécutif de la CAF et le comité local d’organisation du Cameroun », a expliqué la même source. Selon des sources concordantes, le président de la CAF, le Malgache Ahmad Ahmad va convoquer toutes les parties concernées à une réunion prochainement pour discuter d’un éventuel changement de dates.