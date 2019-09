Poussé dehors par l’Inter Milan, l’attaquant Mauro Icardi (26 ans) a rejoint le Paris Saint-Germain en prêt cet été. Sa femme et agent, Wanda Nara, avoue avoir longtemps hésité avant de boucler cette opération, expliquant que sa vie de famille était fortement impactée par le départ de son mari en France. « Parmi les options que nous avions, le PSG était la pire pour moi parce que je dois faire la navette avec les garçons, qui vont à l’école en Italie. De nombreuses équipes italiennes importantes le voulaient et cela aurait été plus pratique, mais j’ai pensé à lui », a-t-elle expliqué dans l’émission « Morfi, todos a la mesa ». « Il a préparé une petite valise, il est parti et m’a laissé avec tout. Les garçons vont à l’école en Italie, alors on va vivre entre Milan et Paris, faire des allers-retours », a poursuivi Wanda Nara, mère de cinq enfants, dont deux avec Mauro Icardi.