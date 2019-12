Jusqu’à maintenant, l’information n’avait pas trouvé de confirmation en France. C’est désormais chose faite puisque selon les informations récoltées par France Football, les recruteurs de l’Olympique de Marseille surveillent bien la situation de l’international algérien, sous contrat avec le club saoudien d’Al-Ahli, où il ne serait pas le plus heureux du monde, raison pour laquelle il souhaiterait revenir en Europe dès le mois de janvier. Une situation qui pourrait se décanter d’autant plus vite que selon le magazine, le nom de Youcef Belaïli est régulièrement proposé aux dirigeants olympiens par des intermédiaires. Nommé parmi la liste des 10 finalistes pour le titre de meilleur joueur africain de l’année 2019, il susciterait également l’intérêt de plusieurs autres clubs français. L’Olympique de Marseille a donc tout intérêt à ne pas tarder s’il veut se positionner, même s’il apparaît comme évident que le club phocéen aura de sérieux atouts à faire valoir en raison de son classement actuel (2e de Ligue 1) et de sa puissance financière. Reste que pour recruter, Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta devront vendre afin de rester dans les clous du fair-play financier, même si pour s’offrir l’ancien du SCO Angers, il ne sera certainement pas nécessaire de faire sauter la banque. En effet, sa valeur marchande est estimée à 1,5 million d’euros par Transfermarkt.