Il aurait pu s’engager avec l’O Marseille l’été dernier alors qu’il était libre de tout contrat, mais Yacine Brahimi a préféré signer avec Al-Rayyan qui offrait un contrat plus intéressant que celui des Phocéens. Et pourtant, les recruteurs marseillais, pas plus que l’international algérien lui-même, n’auraient rien oublié de leur intérêt l’un pour l’autre. Autrement dit, l’OM songerait toujours à obtenir les services de Yacine Brahimi qui, lui, ne verrait pas d’un mauvais oeil un retour en Ligue 1. Mais les finances olympiennes n’étant pas très solides, il semble impossible pour Jacques-Henri Eyraud et son staff d’obtenir un transfert sec de l’ancien Dragon. Alors, un prêt serait envisagé cet hiver. Il

n’y aurait cependant pas lieu de crier victoire dès à présent. Car deux obstacles majeurs apparaissent dans le dossier, même pour un simple prêt de Yacine Brahimi avec l’Olympique de Marseille pour le reste de la saison. D’abord, les recruteurs phocéens ne seraient pas les seuls sur le coup. Selon les informations obtenues par le10sport, le Stade Rennais, son club formateur (2006-2008), serait également intéressé par un retour du milieu offensif algérien cet hiver. Ce serait déjà une concurrence à affronter pour un joueur dont André Villas-Boas ne peut plus avoir besoin puisque évoluant dans le même registre que Dimitri Payet, de retour à son top niveau. Puis, et c’est probablement la plus grosse difficulté à surmonter, on voit mal pourquoi Al-Rayyan, auquel il est lié jusqu’en 2023, libérerait Yacine Brahimi à mi-saison alors qu’il brille et que le club est 2e du championnat du Qatar, à 4 points du leader Al-Duhail. D’ailleurs, la phase retour du championnat qatari commencera vendredi. Voilà qui n’incite pas à croire vraiment en un intérêt hivernal de la formation marseillaise pour le joueur de 29 ans. Même si André Villas-Boas n’avait pas caché avoir parlé avec le joueur lors du mercato estival…