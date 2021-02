L'année en cours sera consacrée aux réceptions des infrastructures sportives, la wilaya d'Oran retrouve son aura d'une wilaya élitiste.

La piste d'athlétisme, en cours de réalisation au niveau du nouveau stade de 40 000 places d'Oran, sera réceptionnée avant la fin du premier trimestre de l'année en cours. Elle sera à même prête pour abriter le championnat d'Afrique d'athlétisme de la catégorie senior. La compétition est prévue pour le mois de juin prochain. C'est ce qu'indiquent des responsables de l'entreprise chargée de la réalisation de ladite piste. Pour diverses raisons, la concrétisation dudit projet a connu un retard sensible dans son lancement avant que celui-ci ne soit rattrapé. «Le chantier en question avance suivant «une cadence appréciable», a indiqué Farid Bousaâd expliquant que «nous sommes sur le point d'achever les travaux d'usage précédant la pose de la piste d'athlétisme». Il a ajouté que «nous avons d'ailleurs déjà procédé à la pose de deux couches de fondation, en attendant l'arrivée dans les tout prochains jours de la piste fabriquée en Suisse». Le même responsable a fait savoir que «des experts de l'entreprise de fabrication sont déjà en place pour piloter les travaux d'usage». «D'autant qu'il s'agit d'une opération compliquée, vu que le modèle choisi pour cette piste est très moderne et est peu utilisé dans les stades du monde», a-t-il affirmé, soulignant que «les stades de Zurich, Berlin et Monaco sont équipés du même genre de piste». Il ajoute qu'«en Afrique seul le stade d'Addis-Abeba en Ethiopie est doté d'une pelouse de cette qualité de haute facture qui aide énormément les athlètes à réussir les belles performances». «En plus de cette opération, l'entreprise en question a déjà achevé la réalisation de la pelouse en gazon naturel du même stade, dont le taux de réalisation est estimé actuellement à 95%.» Ce stade fera l'objet, dans les prochaines semaines, d'une visite d'inspection d'une commission relevant de la Confédération africaine d'athlétisme en prévision du déroulement du championnat d'Afrique de cette discipline (1er-5 juin 2021), qui a été délocalisé à Oran après avoir été programmé initialement à Alger. D'autres travaux sont également engagés au niveau du stade annexe, celui-ci servira à l'entraînement des athlètes lors du championnat d'Afrique.

Ce stade est de capacité d'accueil de 4 200 places. Il devrait être livré en début mai prochain, selon Bousaâd, dont l'entreprise est chargée aussi de ces deux opérations. Le cham-pionnat d'Afrique d'athlétisme entre dans le cadre des événements sportifs expérimentaux qu'abrite Oran en prévision de l'organisation dans cette ville de la 19e édition des Jeux méditerranéens, programmés du 25 juin au 5 juillet 2022.