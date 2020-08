Les rumeurs ne cessent de courir depuis qu'on sait que David Silva ne poursuivra pas son aventure à Manchester City, la saison prochaine. Toutefois, les récentes déclarations de son père semblent orienter la destinée de David Silva et ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas Valence. «J'aurais aimé qu'il revienne en Espagne, et qui plus est, à Valence. Il disait qu'un retour en Espagne serait compliqué. Il voulait une nouvelle aventure dans un autre championnat», a-t-il expliqué. De plus, Fernando Jiménez a annoncé que son fils «aimait particulièrement la ligue italienne et il aimerait beaucoup y jouer, même si pour le moment, il reçoit beaucoup d'offres. Ça ne me dérangerait pas qu'il aille à Rome».