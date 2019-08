Après la démission de Vahid Halilhodzic vendredi, le FC Nantes se trouve à la recherche d’un nouvel entraîneur. A une semaine de la reprise du championnat, la direction nantaise travaille forcément dans l’urgence et multiplie les contacts. On parle notamment d’un duo composé de Luis Fernandez et de Stéphane Ziani, le coach des U19 qui refuserait un simple rôle d’adjoint. Pendant ce temps-là, le club aurait également des pistes en Italie avec l’entraîneur de Venise (Serie B) Walter Zenga et Gennaro Gattuso, révèle Presse Océan. Rappelons que l’ancien milieu défensif est libre depuis son départ du Milan AC en fin de saison dernière. Reste à savoir si le projet des Canaris l’intéresserait. En tout cas, une éventuelle collaboration avec le président nantais Waldemar Kita serait électrique !