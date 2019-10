Le premier responsable du NA Hussein-Dey, Mourad Lahlou, avait annoncé, il y a quelques jours, l’arrivée en grande pompe de l’entraîneur français, Bernard Simondi, pour prendre les commandes techniques du club en lieu et place de Arezki Remmane. Mais jusqu’à l’heure, les deux parties ne trouvent pas d’accord, car « les négociations butent toujours sur la composante du staff technique ». « Dans le cas où Simondi ne viendrait pas, nous allons activer le plan B, en l’occurrence l’Espagnol Miguel Angel Portugal », a indiqué Lahlou. Le technicien ibérique, passé notamment par la Castilla (équipe B) du Real Madrid, a déjà eu une courte expérience en championnat algérien sur le banc du CS Constantine, avant d’être limogé au bout de quatre matchs en décembre 2016. Sur les tablettes du responsable hussein-déen, plusieurs autres entraîneurs y figurent, et l’on cite Ismaïl Djelid, Mounir Zeghdoud, Lotfi Amrouche et Youcef Bouzid. Cependant, la piste de ce dernier ne semble pas être chaude, puisque Lahlou fait face à une opposition farouche de la part de plusieurs proches du club. Du coup, l’équipe sera dirigée, aujourd’hui à Dar El Beida face à la JS Saoura, par l’entraîneur adjoint de Remmane, en l’occurrence Hamlat. Ce dernier a tenté, tant bien que mal, de préparer les siens pour relever le défi et l’emporter face à un adversaire qui a le vent en poupe. Les absences de Tougaï, Khadir et le buteur Zerdoumn blessés, risquent de peser lourd sur l’équipe algéroise, malgré le retour de Yaya et le Mauritanien Yalli. Quoi qu’il en soit, la victoire aujourd’hui est impérative pour les Nahdistes, lesquels pointent à la dernière place au classement général avec 7 petits points sur les 24 mis en jeu jusque-là.