Belle satisfaction du début de saison dernière, Islam Slimani (32 ans) avait bouclé son prêt du côté de l'AS Monaco avec 9 buts et 7 passes décisives en 18 matchs de Ligue 1. Des prestations solides, mais qui n'ont pas suffi en ce contexte particulier. Le club de la Principauté n'a pas levé l'option d'achat de 10 millions d'euros pour le buteur algérien qui est reparti à Leicester. Cependant, avec les Foxes, il ne joue pas... ou presque pas puisqu'il ne compte que 19 minutes de jeu lors d'une défaite contre Aston Villa (0-1). Une fenêtre de tir famélique puisqu'il est devancé par Jamie Vardy, Harvey Barnes ou encore Kelechi Iheanacho dans la hiérarchie. Arrivant en fin de contrat à l'issue de la saison, l'ancien du Sporting CP aura tout le loisir de choisir le projet qui lui siéra le mieux. Mais s'il reste un an sans jouer, cela lui compliquera la vie dans ses démarches. Ainsi, il serait plutôt ouvert à un prêt cet hiver afin d'avoir un peu de temps de jeu. Cette possibilité, l'AS Saint-Étienne veut lui offrir si l'on se fie aux dernières informations provenant de L'Équipe. En grande difficulté sur le plan sportif avec une quinzième place en Ligue 1 à deux longueurs de la place de barragiste, le club du Forez compte aussi la pire attaque du championnat. Les Verts n'ont inscrit que 10 buts et seuls Bordeaux (9) et Dijon (5) font pire. L'intérêt pour Slimani trouve tout son sens par rapport à son expérience et à ses prestations passées en Ligue 1. Le joueur pourrait ainsi profiter en janvier de cette opportunité pour se relancer.

En plus, il retrouverait ainsi son ancien coach à Leicester Claude Puel avec qui il a travaillé entre octobre 2017 et juin 2018. Le quotidien sportif français soulève aussi les bonnes relations entre les deux clubs avec le récent transfert de Wesley Fofana en Angleterre qui pourrait pousser Leicester à faciliter les négociations.

Cependant, il sera compliqué pour les Verts de répondre aux exigences financières du joueur qui émarge à environ 380 000 euros mensuels alors que le club français ne dispose que d'une enveloppe de 1,5 million d'euros pour mener à bien ce dossier.