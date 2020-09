La Juventus a mis fin à son intérêt envers l'attaquant barcelonais Luis Suarez, d'après ce qu'a indiqué, ce dimanche, le directeur sportif Fabio Paratici. Le joueur de 33 ans devrait quitter l'équipe catalane avant la fermeture du mercato après que le nouvel entraîneur Ronald Koeman a décidé qu'il n'avait plus sa place au sein de son groupe. Le champion d'Italie a émergé comme le favori pour enrôler l'international uruguayen et des rumeurs ont suggéré qu'un accord sur la base d'un contrat de 10 millions d'euros a même été conclu entre les deux parties. Enfin, El Pistolero s'est rendu en Italie pour passer un examen de langue afin d'obtenir un passeport, ce qui n'a pas manqué d'alimenter un peu plus les rumeurs.. Luis Suárez a été aperçu à l'aéroport de Pérouse, ville dans laquelle il doit passer son examen d'Italien, afin d'obtenir la nationalité italienne. Cela permettrait de libérer une place d'extra-communautaire au sein de l'effectif de la Juventus, qui souhaite le signer. Mais, la Juve est devenue pessimiste quant à ses espoirs d'obtenir un accord et le nouvel entraîneur Andrea Pirlo a récemment admis que ce transfert semblait improbable en raison de problèmes bureaucratiques liés à l'obtention d'un passeport. Les Bianconeri ont maintenant décidé de mettre un terme à leurs efforts et de rechercher d'autres options en attaque, avant de devoir informer l'UEFA de leur équipe pour la Ligue des champions. «Suarez peut être retiré de cette liste, car le temps nécessaire pour obtenir le passeport est plus long que la date limite de transfert ou le moment où nous pouvons remettre les listes de la Ligue des champions», a déclaré Paratici à Sky Sport. «Nous avons évalué l'option Suarez lorsqu'elle nous a été proposée. Il était en train d'obtenir la nationalité italienne, nous avons donc évalué la possibilité de l'enregistrer chez nous à temps. Ce n'est pas possible, donc il n'a jamais été vraiment proche (de signer).» Edin Dzeko, le buteur de l'AS Roma, a aussi été mentionné comme possible transfuge de la Vieille Dame. Paratici a assuré que le Bosnien n'est pas la seule option qu'ils envisagent et révèle qu'ils ne se précipiteront pas pour signer. «Disons qu'il n'y a pas de situation Dzeko, c'est une situation d'attaquant, car la Juventus a besoin d'un avant-centre. Pour l'instant, nous ne pensons qu'à un attaquant, pas à deux, a-t-il déclaré. Nous savons ce que nous voulons et nous y travaillons calmement, il reste 15 jours avant le mercato et nous ne sommes pas pressés. Il existe d'autres options, pas seulement Dzeko.»