Le Real Madrid a décidément bien du mal à trouver son milieu de terrain tant recherché. Alors que le transfert de Paul Pogba semble au point mort après la fermeture du mercato anglais, c’est désormais l’arrivée de Donny Van de Beek, l’autre cible madrilène pour renforcer l’entrejeu de Zinedine Zidane, qui paraît compromise. En effet, le jeune espoir néerlandais, qui devait s’engager pour 55 millions d’euros avec les Merengue, pourrait finalement rester à l’Ajax Amsterdam cet été, comme il l’a lui-même annoncé. Après la qualification de son équipe contre le PAOK Salonique lors du 3e tour préliminaire de la Ligue des champions, Donny Van de Beek a affirmé au micro de Ziggo Sport qu’il était largement possible qu’il reste à l’Ajax Amsterdam cette saison. « C’est un club fantastique (le Real Madrid), mais l’Ajax aussi. Je n’ai aucune raison de me plaindre. Il y a une très grande chance que je continue à jouer ici, mais rien n’est encore certain », a d’abord confié le Néerlandais, dans des propos rapportés par RMC Sport, avant d’exprimer son souhait de voir son cas réglé le plus rapidement possible : « J’espère parce que j’en ai un peu marre de toutes les questions sur le sujet. »