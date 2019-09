Très performant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Jadon Sancho n’est pas contre un retour au pays. L’ailier britannique, qui n’a jamais joué en Premier League, a ouvert la porte à un transfert dans un club anglais. Mais pas que. « Je ne peux pas savoir ce que réserve l’avenir, mais cela ne me dérangerait pas. Le championnat espagnol ne me dérangerait pas non plus, mais nous ne pouvons pas savoir aujourd’hui, a indiqué le joueur du BvB devant la presse, avant de tempérer. Je suis juste content de pouvoir jouer. C’est l’essentiel. J’aide seulement mon équipe et j’apprends tous les jours quand je suis sur le terrain. » Pour rappel, Manchester United est prêt à débourser plus de 100 millions d’euros pour le recruter.