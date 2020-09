Et si l'aventure d'Antoine Griezmann au FC Barcelone était déjà bientôt finie? Arrivé la saison passée en provenance de l'Atletico de Madrid, le Champion du monde français ne s'est jamais réellement imposé chez les Blaugrana. Auteur de 11 buts, dont 9 en Liga, il a souvent semblé perdu sur le terrain où sa complicité avec Lionel Messi n'a jamais été évidente. La donne aurait pu changer cette saison. Lionel Messi ayant exprimé ses envies de départ, Ronald Koeman, le nouveau coach du Barça, lui aurait garanti d'avoir le rôle occupé par la star argentine. Sauf que le sextuple Ballon d'or a changé d'avis et a annoncé vendredi dernier, qu'il restait en Catalogne. Avec cette volte-face et le souhait de Koeman de voir à l'oeuvre Coutinho, de retour de prêt du Bayern Munich, l'avenir de Grizou au Barça s'est peut-être assombri. Certaines formations surveillent la situation de très près. Selon le Daily Mail, trois clubs anglais sont en alerte sur ce dossier. D'après le média anglais, Liverpool, champion d'Angleterre en titre, Arsenal et Manchester United pourraient se positionner prochainement sur le Français de 29 ans. Du côté des Reds, le jeu du Champion du monde et ses aptitudes pour le travail défensif correspondent parfaitement aux attentes de Jürgen Klopp. Quant aux Gunners et aux Red Devils, ils ont toujours apprécié le natif de Mâcon. Reste à savoir si ces trois poids lourds de Premier League passeront à l'offensive. Et surtout si les Blaugrana, qui pourraient perdre Luis Suarez, seront ouverts aux discussions.