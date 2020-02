Les épreuves de la première manche de la coupe d’Algérie cyclisme cadets garçons auront lieu demain et après demain (14 et 15 février) à Sidi Bel-Abbès, a-t-on appris mardi auprès des organisateurs. Cette compétition de la petite reine de deux jours, organisée par la Fédération algérienne de cyclisme avec le concours de la ligue de la wilaya de Sidi Bel-Abbès de la discipline, verra la participation de plus de

80 jeunes coureurs cyclistes de 10 clubs de différentes ligues de wilayas du pays. Le programme de la première manche prévoit le déroulement d’une course contre la montre de 7 kilomètres de la localité de Habara vers Sidi Ali Boussidi. La seconde étape, prévue samedi dans la commune d’Aïn Trid, prévoit une course sur route sur une distance de 54 kilomètres, a-t-on fait savoir.