La FAF menace Foot Korner

La Fédération algérienne de football (FAF) et son partenaire-équipementier Adidas, à travers son représentant S2F, a porté à la connaissance de l’opinion et surtout aux supporters des Verts établis à l’étranger, que la seule boutique à être autorisée exclusivement à vendre les produits de notre équipe nationale est celle de « DZ Fan Store. Un des distributeurs sur le sol français de la marque Adidas dénommé Foot Korner, basé à Roubaix propose des produits de la marque Adidas/FAF. Or, cette société n’a aucune autorisation à le faire. Devant cet acte inadmissible, des poursuites judiciaires vont être lancées immédiatement à l’encontre de cette société qui utilise frauduleusement la marque Adidas/FAF, selon un communiqué de l’instance algérienne.

La sélection algérienne de football se rendra aujourd’hui en France, en prévision du match amical qui l’opposera à la Colombie, mardi prochain, en France, au stade Pierre Mauroy de Lille. C’est, donc, ce matin que la délégation algérienne, emmenée par le président de la Fédération algérienne de football, Kheïreddine Zechti, ralliera la ville de Lille par un avion spécial affrété par la compagnie nationale, Air Algérie. Durant cette trêve internationale, qui coïncide avec les dates FIFA, le sélectionneur des Verts a programmé deux matchs amicaux, le premier contre la République Démocratique du Congo, disputé jeudi dernier à Blida (1-1), et le second face à la Colombie. Au lendemain de cette rencontre amicale face à la RDC, Yacine Brahimi et ses coéquipiers ont bénéficié d’une journée de relâche, avant de se remettre au travail pour préparer le deuxième match contre la Colombie. Ainsi, Belmadi a programmé une séance d’entraînement dans la matinée d’avant-hier pour les joueurs qui n’ont pas évolué la veille (10h30). Par contre, pour ceux qui ont participé à la rencontre face à la RDC, ils ont été conviés à un décrassage en salle de musculation. L’effectif a été divisé en trois groupes : Guedioura, Brahimi et Bennacer à 10h30, Bensebaïni, Tahrat et Hassani à 11h00 et Ferhat, Slimani, Abdelaoui et Benrahma à 11h30. Le groupe concerné par la séance d’entraînement a été soumis, lui, à un travail assez soutenu. Un échauffement sous la houlette d’Amara Merouani, puis du travail avec ballon et bien évidemment une partie en trois buts avec la participation des trois gardiens : M’Bolhi et les deux qui ont participé la veille au match face aux Congolais, Doukha et Oukidja. Les keepers ont été incorporés à la cadence d’un par mi-temps dans une opposition en quatre temps (4 fois 10 minutes) avant de regagner les vestiaires. A la mi-journée de vendredi, le coach Djamel Belmadi a donné quartier libre aux joueurs jusqu’à minuit.

Là, certains ont choisi de rester pour se reposer, d’autres ont préféré sortir pour décompresser ou rendre visite à la famille. Par petits groupes, les uns étaient déjà de retour dans l’après-midi, d’autres ont dû consommer le quartier libre jusqu’au bout. Mais tout le monde était à l’heure pour l’extinction des feux. Hier, les Verts ont retrouvé leur travail habituel avec une séance d’entraînement à partir de 18h, précédée par un visionnage vidéo à 17h30. En fin de programme l’après-midi, une séance d’entraînement était prévue, mais qui s’est tenue à huis clos. Ainsi, ce n’est qu’après que Belmadi passera au travail spécifique pour bien préparer ses troupes pour le match de mardi prochain face à la Colombie. Pour ce match amical contre les Verts, l’entraîneur de l’équipe de la Colombie, Carlos Queiroz, n’a pas convoqué deux stars de l’équipe, James Rodriguez (Real Madrid) et Radamel Falcao (Galatasaray).

« Nous sommes à un moment difficile des championnats européens avec beaucoup de matchs et beaucoup de voyages, il faut savoir bien gérer les joueurs si on veut avoir une bonne équipe », avait-il justifié. Et d’ajouter : « Jouer contre l’Algérie est important pour nous, ce sont les derniers champions d’Afrique. Ils ont des joueurs très techniques et rapides qui jouent dans de grands championnats tels que l’Allemagne, l’Angleterre ou encore la France. » Le technicien portugais conclura : « C’est un match que nous voulons jouer, car nous quittons également le schéma dans lequel nous sommes tous en Amérique du Sud, ne jouant que l’un contre l’autre. Par conséquent, dès que l’occasion de jouer contre l’Algérie s’est présentée, j’ai dit oui. C’était une occasion à ne pas manquer. »

De son côté, le coach des Verts, Djamel Belmadi a déclaré que « la Colombie, ce n’est pas seulement James Rodriguez et Radamel Falcao. Si l’entraîneur Carlos Queiroz a décidé de ne pas compter sur ces deux joueurs, ça veut dire qu’il a un groupe étoffé et son équipe est compétitive. On l’a bien vu lors de son match amical face au Brésil. La Colombie c’est un vrai match pour nous afin de nous situer. L’objectif est de juger notre équipe au-delà de l’Afrique », a-t-il conclu. Et si lors du match contre la RDC, Belmadi a effectué pas moins de 5 changements dans son « onze » rentrant, cette fois-ci face à la Colombie, il jouera certainement avec son équipe-type à un ou deux joueurs près. A noter enfin qu’après ce match contre la Colombie, les Verts passeront une dernière nuit en France, avant de rentrer le lendemain selon le planning dévoilé par la FAF.