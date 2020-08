Le siège du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a abrité, dimanche dernier, une réunion regroupant les DTN des Fédérations de volley-ball, de basket-ball et hand-ball, mais aussi le DEN de la même fédération, ainsi que le directeur de la communication de la Fédération algérienne de football. Elle a été présidée par Nadir Belayat, directeur général des sports, qui était accompagné de Réda Doumi, directeur des infrastructures et du directeur du Centre national de médecine sportive (CNMS) et de ses cadres. L'objet de cette réunion est la préparation de la prochaine saison 2020-2021, notamment pour les différentes sélections nationales appelées à représenter l'Algérie à l'échelle régionale, continentale et internationale, après que le MJS a donné le feu vert pour les athlètes qualifiés et qualifiables pour les jeux Olympiques de Tokyo 2021 pour entamer les tests obligatoires avant de reprendre les activités sportives. Lors de cette séance, chaque représentant de Fédération a donné le programme des compétitions internationales de ses sélections nationales pour les championnats, dans le cadre du programme de déconfinement amorcé par les pouvoirs publics et le respect du protocole sanitaire sous le contrôle du CNMS.