C’est le premier stage des Verts au Centre technique national de Sidi Moussa, sous la conduite du sélectionneur national Djamel Belmadi, depuis la consécration lors de la CAN-2019 disputée en Egypte. Le sélectionneur des Verts reprend, ainsi, son travail pour de nouveaux challenges, avec comme objectif principal la qualification au prochain Mondial prévu au Qatar en 2022. Pour ce premier regroupement des Verts après la CAN, les joueurs se sont retrouvés dans la joie et la bonne humeur dans la perspective de préparer le match amical face au Bénin. Ce match, justement, initialement prévu le lundi 9 septembre à 21h au stade Mustapha-Tchaker de Blida, se déroulera finalement au stade du 5-Juillet, le même jour et à la même heure, comme l’a si bien indiqué la Fédération algérienne de football, sans, toutefois, préciser les raisons de cette délocalisation. D’ailleurs, ce sera l’unique match amical programmé en ce mois de septembre après le désistement de dernière minute du Ghana pour un éventuel autre match le 5 septembre. Ainsi, sur les 23 joueurs retenus, dont 19 champions d’Afrique, 20 éléments ont pris part, lundi dernier, à la première séance d’entraînement. En effet, le défenseur Youcef Attal (OGC Nice, France) a été dispensé par le staff technique, alors que le gardien Alexandre Oukidja (FC Metz, France) n’a pu rejoindre Alger qu’en fin d’après-midi. Quant à Aïssa Mandi (Bétis Séville, Espagne), il est arrivé dans la soirée de ce premier jour de stage. C’est alors que Belmadi a scindé son effectif en deux groupes, en fonction de leur participation dans leurs championnats avec leurs clubs respectifs durant le week-end. Les deux gardiens Raïs M’bolhi (Ettifaq FC, Arabie saoudite) et Azzedine Doukha (Al-Raed, Arabie saoudite) étaient pris en charge par Aziz Bouras, l’entraîneur des gardiens. La première zone mixte a eu lieu mardi lors de la 2e journée du stage vers 17h45 alors que la seconde est prévue dimanche prochain à la même heure. C’est donc une opportunité pour Belmadi et son staff afin d’effectuer une revue de l’effectif et reprendre la compétition dans la perspective de continuer sur leur lancée après le sacre en Egypte. Il ne reste, donc, qu’à peaufiner leur préparation de ce match contre le Bénin qui aura la particularité de connaître la dernière apparition du défenseur Rafik Halliche, lequel a décidé de mettre fin à sa carrière internationale. le fait que le match soit programmé au stade olympique permettra d’avoir un plus grand nombre de supporters présents ce qui fera que la sortie de Halliche sera grandiose et à la hauteur de ce qu’il a donné à l’EN. D’ailleurs, le concerné lui-même l’espère bien : « Je veux voir un stade plein. » L’autre raison pour la délocalisation de ce match est le fait que Belmadi n’a pas apprécié l’état de la pelouse du stade Mustapha-Tchaker, selon certaines sources. De son côté, la sélection béninoise est également en stage depuis lundi dernier, à Paris. Mais avant les Verts, le Bénin, quart de finaliste à la dernière CAN-2019, disputera son premier match amical demain face à la Côte d’Ivoire au stade Michel d’Ornano de Caen (18h, locales). Pour ces deux matchs amicaux, le sélectionneur français du Bénin Michel Dussuyer a fait appel à 23 joueurs, dont trois nouveaux : Maël Sédagondji, Rudy Gestede, et Yaninick Aguemon. La liste est marquée par les absences d’Emmanuel Imorou, actuellement sans club, et le gardien de but Fabien Farnolle également n’a pas été retenu.