Quelle que soit la décision que prendront les membres du Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF), aujourd'hui, une chose est sûre: il y aura bel et bien l'arrêt des compétitions. Cependant, la problématique se pose concernant les moyens de financement des clubs pour la suite. D'aucuns savent que suite au refus du ministre de la Jeunesse et des Sports d'autoriser la FAF à organiser une Assemblée générale extraordinaire (AGEx) pour qu'elle se prononce sur l'avenir de l'exercice 2019-2020, l'instance fédérale a fini par recourir à une consultation écrite de ses membres. Le formulaire en question propose d'abord deux choix, A et B: poursuite ou arrêt de la saison. Dans le cas où la seconde option est cochée, chaque membre aura à choisir entre les plans B1, B2 et B3 qui équivalent à: saison blanche (résultats de la saison 2019-2020 annulés), désignation des lauréats, clubs qui accèdent et ceux qui rétrogradent et enfin désignation des lauréats, les clubs qui accèdent, mais sans relégation. Le Bureau fédéral se réunira en session extraordinaire aujourd'hui pour examiner les résultats de cette consultation «avant de se prononcer sur la suite à donner à ce dossier». Tout le monde s'attend donc à ce que l'option 3 soit prise en compte. L'on passera, à titre d'exemple, à 20 clubs en Ligue 1 alors que le 17 septembre dernier, l'AGEx avait voté pour un système de compétition d'une Ligue 1 à 18. Donc, il sera question d'apporter un changement au système de compétition une nouvelle fois. Or, il est important de rappeler que le ministère de la Jeunesse et des Sport avait annoncé, dans sa circulaire, au sujet du renouvellement des fédérations, dont les élections sont prévues en mars 2021, qu'il est interdit d'effectuer des changements aux statuts ou aux systèmes des compétitions d'une quelconque Fédération avant les élections. Maintenant qu'on est en attente de la décision du BF au sujet des consultations des membres de l'AG par écrit, nul doute que ce serait l'option d'un léger changement dans le nouveau système préconisé qui serait adopté. En d'autres termes, l'on irait à une nouvelle saison avec l'augmentation du nombre des clubs aussi bien en Ligue 1 qu'en Ligue 2, avec une précision: la Ligue 2 avec ses deux groupes ne serait plus professionnelle mais amateur. Ceci avec, selon certaines sources, une annulation de la circulaire du MJS. Et là, sortira la problématique du financement des clubs. D'aucuns savent que tous les clubs professionnels ne vivent pratiquement que grâce aux subventions de l'Etat et la marge de cette manne financière est bien significative de cet état de fait. Les présidents des clubs n'arrivent pas à trouver des sources de financement propres à leurs clubs en dehors de quelques sponsors et quelques clubs liés à des Sociétés nationales. Les présidents de certains clubs professionnels se sont réunis dimanche dernier pour se proposer de trouver des solutions au financement des clubs et à leur gestion future, entre autres. La proposition d'une tripartie MJS-FAF-LFP a même été préconisée pour trouver des solutions. Qui financera donc la nouvelle saison? Le président de la LFP avait déclaré, lors de sa dernière intervention à la Chaîne 1 de la Radio nationale, qu' «il n'y aura plus de subventions, l'argent est parti au secteur de la santé dans la lutte contre la pandémie du coronavirus, Il n'y aura aucune subvention, le football actuellement n'est pas une priorité de l'Etat, il faut comprendre cela». Et c'est donc toute la problématique du financement des clubs pour le retour aux compétitions qui sera posée à ce moment-là. Qui financera donc les clubs, surtout ceux de la Ligue 2 avec ses deux groupes en «amateur»?