Décidément, en football ce sont les résultats techniques qui priment et qui déterminent l'avenir des différents coachs. En Algérie, l'instabilité des coachs n'est pas près de connaître une certaine accalmie, car à l'orée de la 12e journée prévue samedi et dimanche prochains, sans oublier les deux matchs qui se jouaient (OM -CRB et JSS - MCA), des coachs sont déjà sur la sellette, dont le plus en vue n'est autre que le coach du MC Alger, Nabil Neghiz, en dépit du fait qu'il ait été conforté dans son poste après sa réunion avec le président du conseil d'administration, Abdennacer Almas. Au moment où nous mettons sous presse, certains clubs ont déjà renforcé leurs staffs techniques dont le dernier en date est le technicien espagnol, Adolfo Baines Pilart, qui vient de rejojndre le staff technique, du Paradou AC en tant qu'entraîneur-adjoint. Pilart signe ainsi son retour chez le club algérois. En effet, Adolfo Baines Pilart (48 ans), ancien gardien de but professionnel, faisait partie du staff de l'ancien entraîneur espagnol du PAC, Josep Maria Noguès (2016-2018), ce dernier avait quitté son poste à l'issue de la fin de son contrat, pour être remplacé par le Portugais Francisco Alexandre Chalo. Le technicien franco-algérien Hakim Malek a trouvé un accord avec la direction, le 17 janvier dernier, pour une séparation à l'amiable. Il a été remplacé par le directeur technique sportif (DTS), le Malgache Pierrick Le Bert. D'ailleurs le nom de Hakim Malek a même été cité du côté du CS Constantine pour succéder au dépit du coach Abdelkader Amrani. Mais, aux dernières nouvelles, c'est que le nouveau coach des Sanafir serait le Franco-Algérien Miloud Hamdi. Ce dernier est même attendu, aujourd'hui, à Constantine, pour être présenté demain à la presse. C'est ce qu'a annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de football dans un communiqué. Il s'agit de la deuxième expérience en Algérie pour Hamdi (49 ans), après un passage à l'USM Alger (2015-2016), avec à la clé une finale de Ligue des champions, perdu face aux Congolais de TP Mazembe (aller: 1-2, retour 0-2). Miloud Hamdi succède à Abdelkader Amrani, démissionnaire à la suite des mauvais résultats concédés par l'équipe en championnat. À sidi Bel Abbès, la situation est toujours confuse avec l'instabilité que connaît ce prestigieux club de l'Ouest algérien. Un bras de fer oppose le directeur sportif Morceli qui a ramené Bouakkaz et le président El Henani qui a contacté Kheireddine Madoui avec lequel il est en discussion. Bouakkaz a même assisté au match de l'USMBA contre l'USMA. Et les fans de l'équipe se demandent justement comment les dirigeants de l'équipe vont faire pour régler le problème du départ de Bougherara qui risque de demander des comptes et aussi comment payer le nouveau coach que ce soit Bouakaz ou Madoui? Du côté de la JSM Skikda, le président Djamel Guitari est en discussion avec le coach Fouad Bouali pour succéder à Younes Ifticène démissionnaire. Mais, on parle également d'un coach français qui a déjà drivé en Algérie et qui est bien connu, sans citer son nom pour succéder à Ifticène. Et pour le moment, c'est l'entraîneur des gardiens de but, Fayçal Bentalaâ qui assure l'intérim de la barre technique. À Bordj Bou Arréridj, c'est Bousbia qui assure l'intérim après le départ de Bilal Dziri. Et on parle justement de la probable venue de Bougherara en attendant la désignation du président du conseil d'administration de ce club qui connaît une crise annonciatrice d'une mauvaise saison. Enfin, à noter que parmi les entraîneurs sur la sellette le plus attendu est le coach du MC Alger, Nabil Neghiz qui est très fustigé par les fans des Vert et Rouge.