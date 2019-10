Le prochain Championnat afro-arabe de bodybuilding se déroulera la première semaine du mois d’avril 2020 à Oran. « Quelque 200 compétiteurs de différents pays africains et arabes dont l’Algérie prendront part à cette manifestation sportive, dont nous avons entamé la préparation au niveau de notre fédération en étroite collaboration avec le secteur de la jeunesse et des sports », a précisé à l’APS Moussa Messaouar en marge du tournoi national Mohamed-Ben Aziza. « L’Algérie, qui excelle dans ce genre de sport et dont la sélection algérienne de bodybuilding a été sacrée championne d’Afrique pour la 3e fois consécutive en août dernier à Luanda (Angola), dispose d’un important réservoir d’athlètes dont seul ce genre de tournoi peut les mettre en relief pour qu’ils puissent se faire connaître davantage », a estimé Messaouar.

Championnat national de tennis de 2e série

Ali Moussa et Arnaout champions

Amina Arnaout chez les dames et Aymane-Ali Moussa chez les messieurs ont été sacrés au Championnat national de tennis de 2e série clôturé samedi à Biskra. Aymane-Ali Moussa de Bordj El Kifane a battu en finale Islam Kaïdi du MO Béjaïa par (6-1, 7-5) tandis qu’Amina Araout, sociétaire du Club Oranais Ennasr a remporté sa finale (4-6, 7-6, 6-4). Une bonne organisation a caractérisé le déroulement des 19 matchs de ce championnat et les huit premiers prendront part au championnat national séniors qui se déroulera du

30 octobre au 2 novembre prochain, selon les organisateurs.



Supercoupe d’Afrique des clubs de handball

Zamalek - ES Sahel le 2 avril à Alger

Le match de la Supercoupe d’Afrique des clubs de handball entre le club égyptien du Zamalek et son homologue tunisien de l’ES Sahel se jouera le 2 avril 2020 à Alger, a appris l’APS samedi auprès de la Fédération algérienne de handball (FAHB). Cette rencontre se déroulera avant la tenue du championnat d’Afrique des clubs champions prévu à Alger, précise la même source, soulignant que le vainqueur de cette Supercoupe représentera l’Afrique à la prochaine édition du « Super Globe » (Coupe du monde des clubs) en Arabie saoudite. Le Zamalek a remporté à Praia (Cap Vert) le 13 octobre le titre de champion d’Afrique des clubs, aux dépens de l’autre club égyptien, le Sporting, après prolongations (33-31), alors que l’ES Sahel s’est adjugée en avril dernier la Coupe des coupes à Oujda (Maroc) aux dépens d’Al Ahly du Caire (28-24).