C'est aujourd'hui que les joueurs de la JS Kabylie négocient leur ticket pour la phase des poules de la coupe de la Confédération africaine de football (CAF) après une première manche perdue (1-2) à Bamako face au Stade malien. Aujourd'hui donc à 16h, les Canaris auront à marquer un seul but et bien évidemment garder leur cage vierge pour passer cette phase qui en est à sa deuxième manche. L'enjeu est de taille, car le score de la première manche a laissé ouverts tous les pronostics. Les deux clubs auront, ainsi, à négocier au moindre détail le ticket qui leur permet de poursuivre le chemin dans la compétition. Pour cette rencontre importante, la CAF a ainsi choisi un quarter d'arbitres tunisiens pour officier le match. Selon un communiqué de la JSK, la CAF a décidé de changer le quater guinéen, initialement désigné par un autre Tunisien, composé de Sadok Selmi, qui sera assisté de Khalil Hassani et Youssef Jemmy et de leur compatriote Amir Loucif comme quatrième arbitre. Le commissaire au match est le Marocain Abdellah Aboulkacem, qui sera au côté de l'officier Covid-19, l'Algérien Djamal Eddine Damerdji. Les arbitres ont déjà officié des rencontres au sommet, d'où la satisfaction de la direction du club de la Kabylie pour ce choix. Par ailleurs, au niveau de l'effectif, l'entraîneur Denis Lavagne a, dans sa déclaration d'avant-match, souligné la bonne forme de ses joueurs, qu'il estime être à la mesure de l'objectif visé. Les Canaris ont, selon Lavagne, bien préparé cette rencontre sur le plan physique, comme sur le plan tactique. Ils sont au grand complet et très motivés pour réaliser un bon score. Sur le plan moral, tout indique également que les camarades de Hamroun sont très bien lotis de ce côté là. Les supporters n'ont pas lésiné sur les moyens pour doper leurs équipes. D'ailleurs, lors de la séance d'entraînement de vendredi, des centaines de supporters sont venus au stade du 1er-Novembre avec des jonquilles déployées sur les gradins. Un moment très fort et de grande émotion pour les joueurs, qui voyait les gradins en jaune. Aujourd'hui donc à 16h, les Canaris ne devraient pas décevoir en réalisant un bon score pour poursuivre cette aventure palpitante, que les supporters n'ont pas vécue depuis si longtemps.