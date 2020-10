Au terme d'un mercato où il aura essayé par tous les moyens de trouver un point de chute, Edinson Cavani a finalement trouvé chaussure à son pied. Libre après son départ du Paris Saint-Germain, l'attaquant uruguayen de 33 ans s'est engagé en faveur de Manchester United jusqu'à la fin de la saison. Une nouvelle expérience et un nouveau championnat que va découvrir le Matador après sept années passées au sein de l'effectif parisien. Mais alors que son arrivée a fait le bonheur des supporters mancuniens, ces derniers vont devoir attendre avant de le voir évoluer sous ses nouvelles couleurs. Le joueur a confié qu'il avait été touché par le coronavirus, et le quotidien britannique The Times nous apprend qu'Edinson Cavani a été placé en quarantaine dès son arrivée sur le sol de Manchester. La raison de ce dernier? La réglementation gouvernementale exigeant à toute personne arrivant au Royaume-Uni depuis la France, d'être mise en «quarantaine» durant 14 jours. Un couac pour Ole Gunnar Solskjaer qui ne pourra donc pas compter tout de suite sur son nouvel attaquant.