L’information est donnée par The Herald et relayée par Kick Off et Orange Football Club. Selon le média malgache, une affaire de corruption pourrait entraîner la disqualification de la RD Congo par la CAF à la CAN-2019. L’affaire serait liée au score fleuve (4-0) qui a sanctionné le match RDC-Zimbabwe, comptant pour la troisième journée des matchs de poule. A en croire The Herald, une enquête a été ouverte par la CAF concernant le gardien zimbabwéen, Elvis Chipezeze. Ce dernier aurait reçu une forte somme d’argent pour permettre aux Léopards de la RD Congo de battre les Warriors du Zimbabwe sur un large score. La RD Congo et Madagascar s’affrontent en 8es de finale demain.