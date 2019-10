A l’issue du match nul (1-1) contre la République démocratique du Congo en match amical, Djamel Belmadi est revenu en conférence de presse se la prestation de son équipe. Ayant effectué une très large revue d’effectif avec trois « titulaires » dans le « onze » de départ dont Bensebaïni dans l’axe et non sur le côté gauche, le sélectionneur n’a pas voulu trop insister sur la prestation de ceux qui étaient « testés », en lâchant simplement qu’il en attendait plus. Il dira cependant sa satisfaction d’avoir revu Yacine Brahimi en jambe, lui qui a passé presque la totalité de la CAN sur le banc. Ce dernier sur le banc lors de l’épopée de la CAN-2019, a séduit son technicien. «Yacine est très bien aujourd’hui (jeudi), ça fait longtemps qu’il n’a pas joué et je suis content qu’il puisse se montrer à son avantage. On a vu qu’il avait des jambes, de l’envie, il a touché beaucoup de ballons. Il a été efficace même s’il n’a pas marqué de but. J’ai bien aimé sa prestation », a-t-il déclaré en conférence de presse d’après-match. Peut être la renaissance de Yacine Brahimi. Un joueur qui a moins pesé dans l’entre jeu des Fennecs, ces dernières années.