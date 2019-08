Une défaite sur le gong, un joueur majeur à l’infirmerie… Double tenant du titre, le FC Barcelone pouvait difficilement imaginer pire entame de championnat, lui qui s’est incliné sur le terrain de l’Athletic Bilbao (0-1) vendredi dans le cadre de la première journée de Liga. Privés de Messi, mais avec leurs recrues De Jong et Griezmann titulaires au coup d’envoi, les Blaugrana auraient pu s’en tirer avec un nul, mais ils ont cédé à la 89e minute sur un magnifique ciseau d’Aritz Aduriz, entré quelques secondes plus tôt. Au-delà du résultat, les hommes de Valverde ont déçu dans le jeu, eux qui ont été bousculés en première période puis totalement muselés au cours du second acte. La réussite n’a pas non plus été au rendez-vous avec les deux poteaux trouvés par Luis Suarez et Rafinha. Pour couronner le tout et gâcher un peu plus la soirée, les Blaugrana ont perdu l’attaquant uruguayen, victime d’une lésion musculaire au mollet et remplacé à la 37’.«El Pistolero» doit passer des examens ce samedi qui permettront de déterminer la gravité de sa blessure. Plusieurs semaines d’indisponibilité sont redoutées.

Pas à la fête pour sa première et globalement trop isolé, que ce soit d’abord sur l’aile gauche puis dans l’axe après la sortie de Suarez, Griezmann reconnaît que les Barcelonais ont encore du boulot. Le capitaine Gerard Piqué tentait lui aussi de retirer du positif après cette soirée cauchemardesque. «La défaite peut nous faire du bien, il vaut mieux ça maintenant qu’en fin de saison. Si tu n’es pas au niveau, tu te fais surpasser.

La compétition nous a remis à notre place», a estimé le défenseur central. Rendez-vous dimanche prochain face au Betis Séville pour prouver qu’il s’agissait d’un simple accident.