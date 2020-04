Avec la propagation du coronavirus en Algérie, les férus de la balle ronde nationale attendent de voir les décisions qui seront prises concernant l’avenir du cham-pionnat. Nul ne sait encore quelle suite donner d’autant plus que la Fédération algérienne de football (FAF) et la Ligue de football professionnel (LFP) attendent un signe des pouvoirs publics pour y voir plus clair. Certains commencent même à douter d’une reprise et affirment que l’on se dirige droit vers une annulation ou, tout au mieux, un report de plusieurs mois. C’est le cas de le dire pour l’entraîneur du MC Alger, Nabil Neghiz. Ce dernier, dans une déclaration au site spécialisé Dzfoot, a estimé : « Cela sera très difficile de reprendre la compétition dans ces conditions. Le championnat est à l’arrêt depuis un plus d’un mois. Les entraînements collectifs sont suspendus et les joueurs s’entraînent depuis leur maison. » L’enfant de Jijel soulève un point très important qui constitue un frein pour les joueurs dans cette perspective : « Les entraînements individuels ne sont pas suffisants, car, comme tout le monde le sait, le joueur algérien n’a pas les moyens d’un joueur professionnel en Europe. Chez nous, on va se contenter du minimum. » Et d’ajouter : « Si l’on ne reprend pas les entraînements collectifs au mois d’avril, cela va être une vraie catastrophe pour nous, car il va falloir beaucoup de temps afin de préparer l’équipe à nouveau pour la reprise. C’est pour cette raison que je ne serai pas surpris, si les instances du football décident de suspendre définitivement le championnat national pour cette saison ». Les propos de Neghiz vont dans le même sens que ceux de Abdelkader Amrani. L’entraîneur du Difaâ Hassani El-Jadidi, pensionnaire de première division marocaine, avait déclaré que « le joueur aura besoin d’au moins trois semaines pour pouvoir reprendre la compétition ». « En cas d’une éventuelle reprise, ce sera très difficile, c’est tout un quotidien qui a changé pour nous tous. Sur le plan de la méthodologie d’entraînement, le joueur aura besoin d’au moins trois semaines de travail pour reprendre la compétition, c’est impossible de reprendre directement puisque le risque de blessure sera grand », a indiqué l’ancien entraîneur du CRB.