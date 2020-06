La réunion entre la Commission de coordination du CIJM et le Comité d'organisation d'Oran 2022 (COJMO), initialement, programmée pour mardi, par téléconférence, a été avancée d'un jour, a annoncé le Comité international des jeux méditerranéens (CJIM) sur son site officiel. La réunion devrait regrouper les présidents des commissions du Comité d'organisation des JM d'Oran-2022, avec les membres de la commission de coordination du CIJM. Il sera question d'étudier l'état d'avancement du travail des différentes commissions, et apporter, éventuellement, des ajustements au travail déjà effectué et donner de nouvelles orientations, surtout après le report de 2021 à 2022 la tenue du rendez-vous d'Oran, qui va coïncider aussi avec le déroulement de plusieurs compétitions internationales (Championnats du monde, Jeux mondiaux, Meeting, entre autres). Le Comité exécutif du CIJM a tenu une réuni mercredi dernier en téléconférence, sous la présidence de l'Algérien Amar Addadi, selon la même source. «Le déroulement des préparatifs des Jeux méditerranéens d'Oran en 2022 était, entre autres, au menu de la réunion. Le Comité exécutif du CIJM a demandé au Comité d'organisation (COJMO) de soumettre un plan d'affaires actualisé en relation avec le calendrier des actions jusqu'au début des Jeux», a indiqué le communiqué du CIJM. La réunion a permis aussi aux participants de discuter de toutes les questions liées au sport mondial après la pandémie, ainsi que l'impact de la pandémie sur le niveau d'action des pays méditerranéens et la conduite des Jeux méditerranéens.