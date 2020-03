Le Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football a décidé, hier, de reporter sa réunion mensuelle, initialement prévue le lundi 23 mars prochain, de huit jours, en raison de la situation due à la flambée actuelle du coronavirus (Covid-19). La décision a été prononcée par le président de l'instance fédéral, Kheïreddine Zetchi, à la télévision publique. «La réunion du Bureau fédéral de la FAF, initialement programmée pour le 23 mars est reportée au 31 du même mois, sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire du pays», a-t-il indiqué, en profitant de l'occasion pour passer des messages à l'adresse des citoyens et de la famille du football, notamment la préservation de la santé des personnes âgées qui demeurent souvent la frange la plus vulnérable face au Covid-19. Ce message de Zetchi fait suite au courrier envoyé par la FIFA à toute la communauté du football mondial pour rappeler la gravité de la situation due à la flambée actuelle du coronavirus, qui a été confirmée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), et des mesures préventives que doivent respecter scrupuleusement les autorités sportives et les acteurs de la balle ronde. En effet, l'instance internationale a appelé tout un chacun à son niveau à utiliser le pouvoir du football pour assurer une large diffusion de ces messages clés. Avant Zetchi, c'est le sélectionneur national, Djamel Belmadi, qui s'était exprimé sur le site de la FAF. «En ces temps un peu flous et perturbés, je voulais, en tant que citoyen d'abord et en tant que sélectionneur dans un deuxième temps, m'adresser à tous mes compatriotes là où ils se trouvent. Avant toute chose, je dois leur dire de prendre soin d'eux et de leurs familles, de prendre toutes les mesures nécessaires que nous connaissons tous concernant ce fléau. Ensuite, il est logiquement difficile actuellement de parler football, bien que nous, responsables, nous ne perdions pas de vue notre travail malgré les circonstances. Et qu'Allah nous protège et nous épargne ce mal», avait indiqué l'entraîneur champion d'Afrique. Par ailleurs, la FIFA a annoncé une contribution directe à hauteur de 10 millions de dollars pour le Fonds de réponse solidaire créé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour lutter contre le coronavirus. Un Fonds mondial d'aide au football et aux personnes touchées par cette crise sanitaire sans précédent pourrait également être lancé par l'instance.