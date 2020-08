Fier de son Olympique Lyonnais, qui s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, Jean-Michel Aulas n’a pas pu s’empêcher de transmettre un message revanchard. En effet, le président du club rhodanien n’a toujours pas digéré l’arrêt de la saison de Ligue 1 en raison de la crise sanitaire, et la 7e place de son équipe au classement. « C’est un exploit mais c’est peut-être aussi une résonance par rapport à tout ce que nous avons vécu ces dernières semaines, ces derniers mois, a rappelé le dirigeant sur RMC Sport. On a l’impression que les joueurs se sont emparés de cette injustice qui nous a cloués à 10 matchs de la fin à une 7e place qui n’est pas européenne, alors que nous étions européens depuis 24 ans. » C’est certain, JMA n’oubliera jamais.