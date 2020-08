Deux ans plus tard, les larmes de joie ont remplacé les larmes de tristesse. Battu avec l'OM en finale de la Ligue Europa par l'Atletico Madrid en 2018 (0-3), Lucas Ocampos est dans la peau du vainqueur cette année après la victoire du FC Séville contre l'Inter Milan (3-2). Le natif de Quilmes savoure. «Je l'ai perdu en 2018, et je la gagne aujourd'hui. C'est un jour incroyable pour moi, a déclaré l'Argentin au micro de RMC Sport. On a fait une année magnifique et on la termine de la meilleure des manières. C'est une année incroyable pour moi, la meilleure de ma carrière. Il ne me reste plus qu'à profiter.» L'ancien Marseillais a aussi eu une pensée pour l'OM et ses supporters: «On a beaucoup souffert en 2018 après la défaite, j'espère apporter un peu de joie aux Marseillais ce soir.» Les fans phocéens seront forcément ravis pour un joueur qui était très apprécié sur la Canebière.